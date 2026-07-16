Βίντεο: Χάος σε παραλία της Φλόριντα – Μαχητικό τζετ πέταξε σε απόσταση αναπνοής από λουόμενους και σήκωσε τα πάντα στον αέρα

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Ένα απρόσμενο σκηνικό εκτυλίχθηκε σε παραλία της Φλόριντα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης, όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος Blue Angels του Αμερικανικού Ναυτικού πραγματοποίησε ένα εξαιρετικά χαμηλό πέρασμα πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων.

Η τρομερή ισχύς των κινητήρων μετέτρεψε την ακτή σε «εμπόλεμη ζώνη», με ομπρέλες, ξαπλώστρες και σκηνές να εκσφενδονίζονται στον αέρα και τους έκπληκτους θεατές να τρέχουν να προστατευτούν.

Πανικός στην ακτή και… «ιπτάμενος» εξοπλισμός

Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της ετήσιας πτήσης «Breakfast with the Blues», η οποία αποτελεί μέρος του αεροπορικού σόου Pensacola Beach Air Show.

Όπως μετέδωσε το δίκτυο WEAR News, τα εξειδικευμένα αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πέρασαν σε τρομακτικά μικρή απόσταση από την ακτή.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σηκωθούν σύννεφα άμμου, στέλνοντας τον εξοπλισμό των λουόμενων στον αέρα.



Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σκηνές, καρέκλες θαλάσσης και ομπρέλες να στροβιλίζονται από την ώθηση των κινητήρων του τζετ, με ορισμένα αντικείμενα να χτυπούν ανυποψίαστους πολίτες.

A low Blue Angels flyover this morning during “Breakfast with the Blues” caused quite the stir at Pensacola Beach. It sent hats, tents and chairs flying as people were surprised by what they just witnessed. “I’ve been coming for 10 years and I’ve never seen a pass like that.” pic.twitter.com/otmeZ9UyV0 — WEAR ABC 3 (@weartv) July 15, 2026



Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο αν υπήρξαν τραυματισμοί και ποια είναι η σοβαρότητά τους.

Η Άσλεϊ Κορν, η οποία βρισκόταν στο σημείο, δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο: «Έρχομαι εδώ και 10 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πέρασμα στη ζωή μου. Κυριολεκτικά πίστεψα ότι οι Blue Angels θα μας εξαφάνιζαν, αλλά ήταν εκπληκτικό».

Ενθουσιασμός και ψευδαίσθηση

Η πτήση ήταν τόσο χαμηλή και θορυβώδης που αρκετοί από τους παρευρισκόμενους πίστεψαν ότι το αεροσκάφος ήταν ο «Fat Albert» – το θρυλικό μεταγωγικό C-130J Super Hercules που εντάχθηκε στον στόλο των Blue Angels το 1970.

Dramatic video shows the U.S. Navy Blue Angels making a low-altitude flyover above Pensacola Beach, Florida, on Wednesday. Navy officials confirmed in a statement that Blue Angels leadership is “reviewing the circumstances surrounding the maneuver and conducting a thorough safety… pic.twitter.com/ZUa1ryk4X8 — ABC News (@ABC) July 15, 2026



Παρά την αναστάτωση, πολλοί ήταν εκείνοι που δήλωσαν ότι αυτή η εντυπωσιακή επίδειξη θα τους μείνει αξέχαστη.

«Ήταν τόσο μεγάλο που νομίζαμε ότι ήταν ο Fat Albert. Ήταν τεράστιο επειδή βρισκόταν τόσο κοντά. Όλες οι σκηνές μας γκρεμίστηκαν… αλλά άξιζε τον κόπο. Ήταν φοβερό», σχολίασε η Σαμάνθα Μέιν.

«Θα το θυμάμαι αυτό πιθανότατα για το υπόλοιπο της ζωής μου», σημείωσε ο Λέιν Γουίλκερσον.

Ενώ η Λίλι Κορν συμπλήρωσε: «Ήταν συναρπαστικό. Πίστευα ότι απλώς θα έβλεπες ένα αεροπλάνο να πετάει. Αλλά αυτό ήταν απίθανο».

Έρευνα για την ασφάλεια των πτήσεων

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, η ηγεσία των Blue Angels επανεξετάζει τις συνθήκες της συγκεκριμένης πτήσης σε εξαιρετικά χαμηλό υψόμετρο.

Blue Angels low pass in Pensacola was amazing!! pic.twitter.com/mjsX1NJp4N — The Saint Fran Man (@SaintFranMan) July 15, 2026



Εκπρόσωπος της ειδικής ομάδας αεροπορικών επιδείξεων του Ναυτικού δήλωσε στο WEAR News: «Η ασφάλεια της τοπικής μας κοινότητας, των θεατών και των πιλότων μας αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας. Η ηγεσία της ομάδας εξετάζει τις συνθήκες γύρω από τον ελιγμό και πραγματοποιεί μια ενδελεχή αναθεώρηση ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλες οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας του Ναυτικού και της FAA [Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ]».

Σημειώνεται ότι οι Blue Angels πραγματοποιούν τις εντυπωσιακές τους πτήσεις στην παραλία Pensacola για 80 χρόνια, αποτελώντας μια παράδοση που προσελκύει αρκετούς θεατές.

The U.S. Navy Blue Angels officially kicked off Pensacola Beach Air Show Week this morning during the annual Breakfast with the Blues. Around 7:30 a.m. on Wednesday, July 15, 2026, the team arrived over Pensacola Beach, circling overhead to mark the show’s center points and… pic.twitter.com/6fjziMrbRn — All Things Emerald Coast (@AllEmeraldCoast) July 15, 2026



Η συγκεκριμένη ετήσια αεροπορική επίδειξη διαρκεί αρκετές ημέρες και συγκεντρώνει κάθε χρόνο έως και 250.000 επισκέπτες στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: New York Post