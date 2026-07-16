Ιταλία: 15χρονη Βρετανίδα «εγκλωβίστηκε» στη Ρώμη για 6 εβδομάδες λόγω νέων κανόνων για τα διαβατήρια – «Παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων»

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Μια 15χρονη, με διπλή υπηκοότητα, «εγκλωβίστηκε» στη Ρώμη για έξι εβδομάδες, εξαιτίας των νέων αυστηρών κανόνων του υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας για τα διαβατήρια.

Ο νέος κανονισμός-παγίδα

Η 15χρονη μαθήτρια είχε ταξιδέψει στη Ρώμη τον περασμένο Απρίλιο για να επισκεφθεί τη γιαγιά της. Κατά την επιστροφή της, ωστόσο, της απαγορεύτηκε η επιβίβαση στην πτήση προς τη Βρετανία.

Η περιπέτειά της αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα μιας σειράς παρόμοιων περιστατικών που επηρεάζουν παιδιά και ενήλικες, μετά την εφαρμογή ενός νέου κανόνα της κυβέρνησης των Εργατικών που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, οι Βρετανοί πολίτες με διπλή υπηκοότητα κινδυνεύουν να υποστούν άρνηση επιβίβασης σε αεροπλάνα, τρένα ή πλοία εάν δεν παρουσιάσουν:

Ένα βρετανικό διαβατήριο (σε ισχύ ή ληγμένο).

(σε ισχύ ή ληγμένο). Εναλλακτικά, ένα «πιστοποιητικό δικαιώματος» (certificate of entitlement), το οποίο κοστίζει 589 λίρες Αγγλίας και επικολλάται στο διαβατήριο της δεύτερης υπηκοότητάς τους.

Αντίστοιχα προβλήματα λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης του κοινού έχουν αντιμετωπίσει και άλλοι πολίτες, ανάμεσά τους μια Βρετανίδα που προσπαθούσε να επιστρέψει από την Ισπανία, καθώς και παιδιά που ταξίδευαν πίσω από τη Δανία.

«Παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων» – Η οργή του πατέρα

Ο Ρόουαν Σόμερβιλ, συγγραφέας και πατέρας της 15χρονης, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του υπουργείου Εσωτερικών και του υπουργείου Εξωτερικών, κατηγορώντας τα για πλήρη αδυναμία να βοηθήσουν ένα ανήλικο παιδί να επιστρέψει.

Όπως εξήγησε, όταν η κόρη του αποκλείστηκε στο αεροδρόμιο τον Απρίλιο, οι αρχές απλώς αποποιούνταν τις ευθύνες τους.

«Η πρεσβεία, το υπουργείο Εσωτερικών και το υπουργείο Εξωτερικών μας πετούσαν ο ένας στον άλλον σαν μπαλάκι», είπε χαρακτηριστικά.

«Παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων, με την εκπαίδευση ενός παιδιού. Είναι απεχθές», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε αδυναμία να εκδώσει προσωρινό διαβατήριο με την αιτιολογία ότι η 15χρονη δεν διέθετε εξαρχής βρετανικό διαβατήριο.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση του σχολείου της στη Βρετανία απηύθυνε έκκληση στα κυβερνητικά τμήματα να παρέμβουν, στέλνοντας επιστολή στην οποία τόνιζε ότι «ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την παρατεταμένη απουσία της από την εκπαίδευση».

Η παρέμβαση του βουλευτή και ο «εφιάλτης»

Η λύση δόθηκε τελικά έπειτα από πιέσεις του τοπικού βουλευτή Τζο Πάουελ, με το υπουργείο Εξωτερικών να εκδίδει τελικά ένα έγγραφο επείγουσας μετακίνησης.

Ο Πάουελ δήλωσε πως θα απευθυνθεί γραπτώς στον υπουργό Μετανάστευσης, Μάικ Ταπ, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένας άλλος μαθητής δεν θα βρεθεί εγκλωβισμένος λόγω κανόνων που δεν γνωστοποιήθηκαν επαρκώς στους πολίτες.

«Παρά το γεγονός ότι έχει Βρετανό γονέα, δύο έγκυρα διαβατήρια και πηγαίνει σε σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο από το προνήπιο, οι αλλαγές στους κανόνες του υπουργείου Εσωτερικών είχαν ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στη Ρώμη και να χάσει έξι εβδομάδες μαθημάτων», ανέφερε.

«Ευτυχώς, καταφέραμε να βοηθήσουμε και τώρα βρίσκεται στο σπίτι της και πίσω στο σχολείο, αλλά δυστυχώς αυτή δεν ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση και εγείρει σοβαρές ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο τα κυβερνητικά τμήματα επικοινωνούν τις αλλαγές πολιτικής αφού αυτές εισαχθούν – και πώς υποστηρίζουν όσους πέφτουν έξω από το δίχτυ ασφαλείας».

Ο πατέρας της ανήλικης κοπέλας περιέγραψε τη διαδικασία ως έναν απόλυτο γραφειοκρατικό εφιάλτη, ο οποίος συνεχίστηκε για άλλους τρεις μήνες στην προσπάθειά του να εκδώσει το απαραίτητο πλέον βρετανικό διαβατήριο – μια διαδικασία που ο ιστότοπος της κυβέρνησης ισχυρίζεται ότι διαρκεί τρεις εβδομάδες.

Μάλιστα, περιέγραψε μια καφκική κατάσταση όταν δέχθηκε κλήση από ανώτερο αξιωματούχο που τον ενημέρωσε ότι δεν μπορούσαν πλέον να συζητούν μαζί του επειδή η κόρη του είχε μόλις κλείσει τα 16 της χρόνια.

«Τους είπα ότι είχα μιλήσει με 14 διαφορετικούς ανθρώπους στο γραφείο τους και, αντί να επιλύσουν το παράπονο, με έπαιρναν τηλέφωνο για να μου πουν ότι δεν μπορούσαν να μου μιλήσουν. Ξεπερνά κάθε λογική».

«Το προσωπικό πρώτης γραμμής στην εξυπηρέτηση πελατών είναι εξαιρετικά ευγενικό. Αλλά δεν φταίνε αυτοί που είναι ανίσχυροι», σχολίασε ο Σόμερβιλ.

Τι απαντά το υπουργείο Εσωτερικών

Το υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε στο παρελθόν ως «παράλογες» τις κατηγορίες περί μη ενημέρωσης του κοινού, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές είχαν αναρτηθεί κανονικά στην ιστοσελίδα gov.uk.

Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε σχετικά με την υπόθεση: «[Η κόρη του Σόμερβιλ] έλαβε επείγον ταξιδιωτικό έγγραφο τον Μάιο, επιτρέποντάς της να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος απέφυγε να σχολιάσει επί της ουσίας το γεγονός ότι μια ανήλικη στερήθηκε την είσοδο στη χώρα της και έχασε έξι εβδομάδες μαθημάτων.

Αντίθετα, πρόσθεσε πως «Παραμείναμε επίσης σε επαφή σχετικά με μια αίτηση διαβατηρίου και, μόλις ελήφθησαν οι απαιτούμενες πληροφορίες και ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι, εκδόθηκε διαβατήριο εντός οκτώ ημερών».

Κλείνοντας, το υπουργείο υπενθύμισε: «Από τον Φεβρουάριο, όλοι οι Βρετανοί πολίτες διπλής υπηκοότητας πρέπει να παρουσιάζουν είτε έγκυρο βρετανικό διαβατήριο είτε πιστοποιητικό δικαιώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Χωρίς αυτό, οι μεταφορείς δεν μπορούν να επαληθεύσουν τη βρετανική υπηκοότητα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή άρνηση επιβίβασης».

Πηγή: Guardian