Ντόναλντ Τραμπ: Αποκάλυψε συλλεκτικά διαβατήρια με το πορτρέτο του για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την Παρασκευή συλλεκτικά διαβατήρια με το πορτρέτο του, τα οποία θα κυκλοφορήσουν σε περιορισμένο αριθμό, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

«Το νέο διαβατήριο των ΗΠΑ, που λέει: Καλώς ήρθατε, αλλά να είστε καλοί», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Στο συλλεκτικό διαβατήριο απεικονίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος με σκυθρωπή έκφραση, ακουμπισμένος στο γραφείο του. Στο φόντο εμφανίζεται το κείμενο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ενώ στο κάτω μέρος βρίσκεται η υπογραφή του. Η εικόνα φαίνεται ότι βασίζεται σε πορτρέτο που τράβηξε ο φωτογράφος του Λευκού Οίκου, Ντάνιελ Τόροκ.

Η δεύτερη σελίδα περιλαμβάνει πίνακα που απεικονίζει την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776, με τη λεζάντα «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 250».

Ο Λευκός Οίκος κοινοποίησε την εικόνα με το σχόλιο «Πατριωτικό Διαβατήριο». Σύμφωνα με το AFP, μέχρι σήμερα κανένας εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε απεικονιστεί σε διαβατήριο.

Η ανακοίνωση εντάσσεται σε σειρά αποφάσεων που αποσκοπούν στην αποτύπωση της προσωπικής σφραγίδας του Τραμπ σε εμβληματικά κτήρια και σύμβολα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κινήσεις αυτές έχουν προκαλέσει επικρίσεις περί προσωπολατρίας.

Η υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ θα περιλαμβάνεται επίσης σε συλλεκτικά χαρτονομίσματα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά με εν ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP