Η απρόσμενη «συνάντηση» Τσίπρα – Γεωργιάδη – «Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου…»

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Σε… απόσταση αναπνοής «βρέθηκαν» ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αλέξης Τσίπρας, με τον υπουργό Υγείας να ανεβάζει φωτογραφία από την απρόσμενη «συνάντηση».

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης δημοσίευσε μία φωτογραφία από βιβλιοπωλείο, όπου το νέο βιβλίο του με τίτλο «Ρώμη» είναι τοποθετημένο δίπλα στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ σχολίασε με χιούμορ αυτή την πολιτική συνύπαρξη.

«Σε βιβλιοπωλείο σε νησί τώρα…η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…όσοι δεν διαβάσατε ακόμη την «Ρώμη» να το κάνετε ευκαιρία οι θερινές σας διακοπές», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο X.