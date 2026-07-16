Η απρόσμενη «συνάντηση» Τσίπρα – Γεωργιάδη – «Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου…»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αλέξης Τσίπρας «συναντήθηκαν» απρόσμενα σε βιβλιοπωλείο, καθώς το νέο βιβλίο του Υπουργού Υγείας, «Ρώμη», τοποθετήθηκε δίπλα στην «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού. Ο κ. Γεωργιάδης δημοσίευσε φωτογραφία στο X, σχολιάζοντας με χιούμορ αυτή την συνύπαρξη.

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Πολιτική

Ιθάκη Ρώμη Τσίπρας Γεωργιάδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε απόσταση αναπνοής «βρέθηκαν» ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αλέξης Τσίπρας, με τον υπουργό Υγείας να ανεβάζει φωτογραφία από την απρόσμενη «συνάντηση».
  • Η «συνάντηση» έγινε σε βιβλιοπωλείο, όπου το νέο βιβλίο του κ. Γεωργιάδη, «Ρώμη», βρέθηκε δίπλα στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε με χιούμορ στο X: «η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…».

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Σε… απόσταση αναπνοής «βρέθηκαν» ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αλέξης Τσίπρας, με τον υπουργό Υγείας να ανεβάζει φωτογραφία από την απρόσμενη «συνάντηση».

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης δημοσίευσε μία φωτογραφία από βιβλιοπωλείο, όπου το νέο βιβλίο του με τίτλο «Ρώμη» είναι τοποθετημένο δίπλα στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ σχολίασε με χιούμορ αυτή την πολιτική συνύπαρξη.

«Σε βιβλιοπωλείο σε νησί τώρα…η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…όσοι δεν διαβάσατε ακόμη την «Ρώμη» να το κάνετε ευκαιρία οι θερινές σας διακοπές», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο X.

 

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