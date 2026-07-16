ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι καταρρέει το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί «διαχρονικών παθογενειών» και ζητά πλήρη πολιτική λογοδοσία, επισημαίνοντας την πολιτική ευθύνη του «επιτελικού κράτους».

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Πολιτική

« Η ζωή είναι υπέρτατη αξία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δεκαοκτώ ακόμη εμπλεκόμενα πρόσωπα, εξέλιξη που ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει «συντριπτική» για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δηλώνει ότι «καταρρέει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί «διαχρονικών παθογενειών»», τονίζοντας πως «το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους».
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις δεν αρκούν για να συγκαλύψουν το βάθος και την έκταση του σκανδάλου», απαιτώντας «πλήρη πολιτική λογοδοσία».

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«Η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη δεκαοκτώ εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελεί μια ακόμη συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

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«Καταρρέει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί «διαχρονικών παθογενειών». Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Ο ελληνικός λαός και οι έντιμοι αγρότες δεν θα πληρώσουν τα σπασμένα ενός συστήματος πελατειακών εξυπηρετήσεων και διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται.

«Οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις δεν αρκούν για να συγκαλύψουν το βάθος και την έκταση του σκανδάλου. Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

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