ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας

«Η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη δεκαοκτώ εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελεί μια ακόμη συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Καταρρέει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί «διαχρονικών παθογενειών». Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Ο ελληνικός λαός και οι έντιμοι αγρότες δεν θα πληρώσουν τα σπασμένα ενός συστήματος πελατειακών εξυπηρετήσεων και διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται.

«Οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις δεν αρκούν για να συγκαλύψουν το βάθος και την έκταση του σκανδάλου. Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.