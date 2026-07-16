Απάντηση Τσουκαλά σε Μαρινάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική – Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπολύει πυρά κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, με αφορμή την ποινική δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και άλλων προσώπων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι το σκάνδαλο ήταν «γαλάζιο» και οργανώθηκε από εκλεκτούς του Πρωθυπουργού, ενώ απευθυνόμενος στον κ. Μαρινάκη αναφέρει ότι «μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις».

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Ο Κώστας Τσουκαλάς
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς εξαπολύει πυρά κατά του Παύλου Μαρινάκη, μετά την ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει πως «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού», προσθέτοντας ότι ο πρωτογενής τομέας πλήρωσε ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης.
  • Απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει: «Κύριε Μαρινάκη, πόση αλαζονεία; Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική: Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις».

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Πυρά κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την ποινική δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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«Η άσκηση ποινικής δίωξης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε βάρος ακόμα 18 προσώπων στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ,  ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας και οι δύο πρώην περιφερειακοί  διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει πως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού» τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι τον λόγο έχει η δικαιοσύνη.

«Ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα  στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να  διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη  και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγνώμη; Συγγνώμη γιατί; Που σας αποκαλύψαμε;» επισημαίνει ο κ. Τσουκαλάς και απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο αναφέρει: «Κύριε Μαρινάκη , πόση αλαζονεία; Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική: Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις».

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