Θεσσαλονίκη: Τέταρτη σύλληψη για τον φονικό εμπρησμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Στη σύλληψη και τέταρτου ατόμου για την υπόθεση του εμπρησμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Υπενθυμίζεται ότι από την επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της πολιτευτού της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, έχασε την ζωή της η μητέρα της, Βάγια., ενώ τραυματίστηκαν άλλα τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει συλληφθεί το άτομο, το οποίο πήρε τα κλειδιά του σπιτιού, που φέρονται να χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο και καταφύγιο οι φυσικοί αυτουργοί της εμπρηστικής επίθεσης.

Σε βάρος του ατόμου αυτού εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Προφυλακίστηκαν οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί τρία άτομα.

Αρχικά, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του 29χρονου και της 26χρονης, που φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι κατέθεσαν υπόμνημα και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής κατά την ολιγόλεπτη απολογία τους.

Χθες, προφυλακίστηκε και ο 24χρονος φοιτητής, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Ο ίδιος, κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το σπίτι και ότι δεν γνωρίζει τους φυσικούς δράστες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο ίδιος φέρεται να είπε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε άτομο, το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για τη διαδρομή που ακολούθησαν μετέπειτα.

Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες- μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.