Άργος Ορεστικό: Συνελήφθη γυναίκα που αποκάλεσε «χοντρή» την ανιψιά της

Οι αστυνομικές αρχές στο Άργος Ορεστικό προχώρησαν στη σύλληψη μιας γυναίκας μετά από μήνυση της ανιψιάς της, η οποία κατήγγειλε ότι δέχθηκε υβριστικούς και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, συμπεριλαμβανομένης της λέξης «χοντρή». Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε ως υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και η σύλληψη έγινε με ρητή εντολή Εισαγγελέα, καθώς οι εκφράσεις κρίθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου περί προσβολής με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά.

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη γυναίκα στο Άργος Ορεστικό, στην Καστοριά, μετά από μήνυση της ανιψιάς της, επειδή την αποκάλεσε «χοντρή».
  • Η υπόθεση αντιμετωπίστηκε από το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας, με τις εκφράσεις να κρίνονται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου για body shaming.
  • Η συλληφθείσα παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για τις συνέπειες υποτιμητικών χαρακτηρισμών.

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Στη σύλληψη μίας γυναίκας μετά την μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της η ανιψιά της, προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης (15/7), οι αστυνομικές αρχές στο Άργος Ορεστικό, στην Καστοριά.

Το πρωτοφανές οικογενειακό επεισόδιο, ξεκίνησε ως μία αντιπαράθεση και εξελίχθηκε σε έντονη λογομαχία και καβγά, με την θεία να απευθύνει υβριστικούς και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς προς την ανιψιά της. Μεταξύ άλλων, τη χαρακτήρισε ως «χοντρή», στοχοποιώντας την εξωτερική της εμφάνιση.

Η μήνυση και η σύλληψη

Η ανιψιά αποφάσισε να μην παραβλέψει αυτή τη συμπεριφορά σε βάρος της και κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού, όπου υπέβαλε μήνυση εις βάρος της θείας της.

Την υπόθεση ανέλαβε το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, που δεν αντιμετώπισε το περιστατικό ως μια απλή οικογενειακή διένεξη. Μετά την ενημέρωση των δικαστικών αρχών, υπήρξε άμεση κινητοποίηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με ρητή εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, η θεία συνελήφθη αμέσως στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε κρίθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου, καθώς αφορούσαν προσβολή και διακριτική μεταχείριση με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά (body shaming).

Αυτή τη στιγμή, η συλληφθείσα παραμένει υπό κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών ώστε να απολογηθεί για τις πράξεις της και να αποφασιστεί η ποινική της μεταχείριση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αίσθηση στην τοπική κοινωνία, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για τις αυστηρές συνέπειες που μπορεί να έχει πλέον η χρήση υποτιμητικών και ρατσιστικών χαρακτηρισμών.

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