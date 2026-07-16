Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές στις εκλογές – Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις εκλογές οι τέσσερις βουλευτές σε βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το τεκμήριο της αθωότητας.

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Πολιτική

Μαρινάκης
Φωτογραφία: INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις εκλογές οι τέσσερις βουλευτές που διώκονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς «ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο αθωότητας».
  • Ο κ. Μαρινάκης επέκρινε την αντιπολίτευση που «μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων» και προεξόφλησε την ενοχή, καλώντας την να ζητήσει συγγνώμη για τους βουλευτές των οποίων οι υποθέσεις «πάνε στο αρχείο».
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε αν η αντιπολίτευση «θα μετατοπιστούν από τη θέση τους για ακόμη μία φορά» εάν αθωωθούν και οι εναπομείναντες βουλευτές, τονίζοντας την ανάγκη να σταματήσουν να μετατρέπουν τη βουλή και τα τηλεοπτικά πάνελ σε τηλεδικαστήρια.
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Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις εκλογές οι τέσσερις βουλευτές σε βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

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«Πριν από κάποιους μήνες όταν ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την άρση ασυλίας 11+2 βουλευτών της ΝΔ, ενώ η αυτονόητη στάση οποιουδήποτε κόμματος σε μια δημοκρατία, θα έπρεπε να είναι ότι υπάρχει διάκριση εξουσιών κι ας περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης -εν προκειμένω αν θα ασκηθεί ή όχι δίωξη- η αντιπολίτευση με πρώτη την αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτό, μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων, προεξοφλώντας την άσκηση ποινικής δίωξης και σε πολλές διατυπώσεις στελεχών πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης και την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Η αντιπολίτευση είχε προεξοφλήσει, όταν μιλούσε για υπόδικους και μία συμμορία στην οποία είναι μέσα και βουλευτές της ΝΔ, και την ενοχή τους» τόνισε ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Λίγους μήνες μετά, μετά και μια έκθεση της κ. Τυχεροπούλου – άρα η αρχειοθέτηση είναι η δεύτερη εξέλιξη που ανατρέπει τα δεδομένα – οι υποθέσεις 7+2, δηλαδή 9 εκ των 13 πάνε στο αρχείο. Είναι πολύ απλή η ερώτηση -γιατί είδα την απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, που πέταξε την μπάλα στην εξέδρα: όσοι μιλούσαν εν συνόλω για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους;» συνέχισε.

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«Παραιτήθηκαν στην κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεσή τους κάποια μέλη της, ο κ. Τσιάρας, ο κ. Κεφαλογιάννης, ο κ. Χατζηβασιλείου. Ο κ. Μηταράκης παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, οι υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν, θα υπάρξει αποκατάσταση από τα κόμματα που τους στοχοποίησαν;» υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι «αν υπήρχε η έκθεση που προσδιορίζει τα ποσά, ίσως να είχαμε αποφύγει όλη αυτή τη διαδικασία ή να ήταν διαφορετική η εξέλιξή της».

Σε σχέση με τις υποψηφιότητες των βουλευτών στις επόμενες εκλογές, είπε: «Ισχύει και για αυτούς τους τέσσερις το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι».

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«Πριν από κάποιους η αντιπολίτευση είχε προεξοφλήσει την παραπομπή και την ενοχή των 13. Οι 13 έχουν γίνει 4, οι 9 έφυγαν. Σήμερα βγάζει πάλι ανακοίνωση βάζοντας στο κάδρο το σύνολο των ανθρώπων που ασκήθηκε δίωξη, μέσα και τους βουλευτές και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε. Απολογείσαι όταν κάτι είναι αμετάκλητο και δεδομένο. Αν ύστερα από κάποιους μήνες, οι 4 αυτοί αθωωθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κωλοτούμπα, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης; Θα μετατοπιστούν από τη θέση τους για ακόμη μία φορά; Δεν βάζουν μυαλό;» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να σταματήσουν να μετατρέπουν τη βουλή και τα τηλεοπτικά πάνελ σε τηλεδικαστήρια.

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