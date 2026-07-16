Μπουκώρος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με καθαρή κι ήσυχη την συνείδησή μου θα προσέλθω στο δικαστήριο και στο εκλογικό σώμα της Μαγνησίας

Ο Χρήστος Μπουκώρος δηλώνει βέβαιος για την αθωότητά του και με καθαρή συνείδηση θα προσέλθει στο δικαστήριο μετά την δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά του ιδίου και άλλων τριών βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επισημαίνει ότι η παραπομπή δεν σημαίνει ενοχή και αναφέρει πως η εμπλοκή του αφορά νέους κτηνοτρόφους των οποίων οι έλεγχοι έχουν αποδείξει τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χρήστος Μπουκώρος, μετά τη δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνει «Βέβαιος για την αθωότητα μου θα προσέλθω στον φυσικό μου Δικαστή όπου θα λάμψει η Αλήθεια».
  • Τονίζει ότι «Με απολύτως καθαρή κι ήσυχη την συνείδηση μου θα προσέλθω… στο αρμόδιο δικαστήριο, αλλά και στο εκλογικό σώμα της Μαγνησίας».
  • Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι στις 6 Ιουλίου 2021 «απεκάλυψα πρώτος το σκάνδαλο των εικονικών και πλαστών μισθωτηρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ».

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«Βέβαιος για την αθωότητα μου θα προσέλθω στον φυσικό μου Δικαστή όπου θα λάμψει η Αλήθεια», τονίζει ο Χρήστος Μπουκώρος μετά την δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά του ιδίου και άλλων τριών βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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«Με απολύτως καθαρή κι ήσυχη την συνείδηση μου θα προσέλθω, συντομότατα ελπίζω, στο αρμόδιο δικαστήριο, αλλά και στο εκλογικό σώμα της Μαγνησίας», υπογραμμίζει σε δήλωσή του.

Η δήλωση του Χρήστου Μπουκώρου

«Σήμερα πληροφορήθηκα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με παρέπεμψε ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ποιος παραπέμπεται και ποιος αρχειοθετείται είναι απόλυτη αρμοδιότητα και ευθύνη της Εισαγγελίας. Αυτονόητο επίσης είναι ότι η παραπομπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ενοχή. Βέβαιος για την αθωότητα μου θα προσέλθω στον φυσικό μου Δικαστή όπου θα λάμψει η Αλήθεια. Υπενθυμίζω ότι η εμπλοκή μου αφορά ένα ζευγάρι νέων κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί επανειλημμένως και επιτοπίως και τα συμπεράσματα των ελέγχων και της σχετικής πραγματογνωμοσύνης έχουν αποδείξει ότι πρόκειται για πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, κατόχους της προβλεπόμενης έκτασης γης και του προβλεπόμενου αριθμού ζώων.

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Με απολύτως καθαρή κι ήσυχη την συνείδηση μου θα προσέλθω, συντομότατα ελπίζω, στο αρμόδιο δικαστήριο, αλλά και στο εκλογικό σώμα της Μαγνησίας. Οι συμπολίτες μου γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα 13 σχεδόν χρόνια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας η περιουσία μου δεν έχει αυξηθεί ούτε κατά ένα τετραγωνικό εκατοστό!

Γνωρίζουν επίσης οι συμπολίτες μου, ότι διαχρονικά αγωνίζομαι για το καλό του τόπου μου και για όσους αδικούνται. Αυτό θα συνεχίσω να πράττω με την δική τους εντολή.

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Άλλωστε στο πλαίσιο αυτών των αγώνων μου, στις 6 Ιουλίου 2021 με τον πλέον επίσημο τρόπο, απεκάλυψα πρώτος το σκάνδαλο των εικονικών και πλαστών μισθωτηρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τότε καταγγελία μου -όπως αποδεικνύεται τώρα- ξεβόλεψε πολλά κυκλώματα τα οποία κατασπάραξαν κοινοτικούς πόρους.

Τέλος, από την αρχή της συγκεκριμένης υπόθεσης έχουν ανακύψει σοβαρά ερωτήματα τα οποία αναγκαστικά θα τεθούν στον δημόσιο διάλογο στον πρέποντα χρόνο».

 

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