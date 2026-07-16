Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου

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«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου» τονίζει ο Νότης Μηταράκης σε δήλωσή του, με αφορμή την αρχειοθέτηση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ενδεχόμενες ευθύνες του.

Όπως υπογραμμίζει ο πρώην υπουργός «εξαρχής, τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου» αναφέρει ο κ. Μηταράκης και καταλήγει: «Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την καθοριστική συμβολή του».