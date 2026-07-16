Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από τον Νότη Μηταράκη, όπως τονίζει ο ίδιος σε δήλωσή του. Ο πρώην υπουργός υπογραμμίζει πως τήρησε απολύτως θεσμική στάση και είχε πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, ευχαριστώντας τον δικηγόρο του, Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Μηταράκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νότης Μηταράκης δηλώνει ότι «η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου».
  • Ο πρώην υπουργός υπογραμμίζει πως «εξαρχής, τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».
  • Ο κ. Μηταράκης αναφέρει ότι «συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου» και ευχαριστεί τον δικηγόρο του, Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου» τονίζει ο Νότης Μηταράκης σε δήλωσή του, με αφορμή την αρχειοθέτηση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ενδεχόμενες ευθύνες του.

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές στις εκλογές – Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας

Όπως υπογραμμίζει ο πρώην υπουργός «εξαρχής, τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου» αναφέρει ο κ. Μηταράκης και καταλήγει: «Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την καθοριστική συμβολή του».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ