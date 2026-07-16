Χαλκιδική: Ελεύθερος ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου για το τροχαίο δυστύχημα

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τρία μέλη μιας οικογένειας, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Η αστυνομική προανάκριση συνεχίζεται για την αποσαφήνιση των συνθηκών, ενώ η 7χρονη κόρη της οικογένειας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθερος αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική, με εντολή εισαγγελέα ενόψει της συνέχισης της προανάκρισης.
  • Το βυτιοφόρο συγκρούστηκε μετωπικά χθες το απόγευμα με το αυτοκίνητο τετραμελούς οικογένειας Μολδαβών παραθεριστών, με θύματα την 28χρονη μητέρα, τον 35χρονο πατέρα και το έξι μηνών βρέφος τους.
  • Η 7χρονη κόρη της οικογένειας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την αποσαφήνιση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ελεύθερος αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, με θύματα την 28χρονη μητέρα, τον 35χρονο πατέρα και το έξι μηνών βρέφος τους.

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Ο 44χρονος που είχε συλληφθεί μετά το θανατηφόρο τροχαίο, αφέθηκε ελεύθερος σήμερα με σχετική εντολή εισαγγελέα, ενόψει της συνέχισης της αστυνομικής προανάκρισης.

Το βυτιοφόρο που οδηγούσε ο 44χρονος συγκρούστηκε μετωπικά, χθες το απόγευμα, με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των Μολδαβών παραθεριστών, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας.

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Η προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

H μεγαλύτερη σε ηλικία κόρη της οικογένειας, ηλικίας 7 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη, στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου.

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