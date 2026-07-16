Χαλκιδική: Ελεύθερος ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου για το τροχαίο δυστύχημα

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Ελεύθερος αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, με θύματα την 28χρονη μητέρα, τον 35χρονο πατέρα και το έξι μηνών βρέφος τους.

Ο 44χρονος που είχε συλληφθεί μετά το θανατηφόρο τροχαίο, αφέθηκε ελεύθερος σήμερα με σχετική εντολή εισαγγελέα, ενόψει της συνέχισης της αστυνομικής προανάκρισης.

Το βυτιοφόρο που οδηγούσε ο 44χρονος συγκρούστηκε μετωπικά, χθες το απόγευμα, με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των Μολδαβών παραθεριστών, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας.

Η προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

H μεγαλύτερη σε ηλικία κόρη της οικογένειας, ηλικίας 7 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη, στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου.