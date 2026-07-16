Τραγωδία στη Χαλκιδική: Συνελήφθη ο οδηγός του βυτιοφόρου για το τροχαίο δυστύχημα με 3 νεκρούς

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Στη σύλληψη του 44χρονου οδηγού του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα με θύματα τα τρία μέλη της οικογένειας Μολδαβών παραθεριστών, στη Χαλκιδική, προχώρησαν οι αρχές.

Ο 44χρονος, που δεν τραυματίστηκε, συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, και αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου.

Την ίδια ώρα, μάχη για τη ζωή της δίνει η 7χρονη κόρη, το μοναδικό μέλος της οικογένειας που επέζησε του τροχαίου δυστυχήματος. Η 7χρονη διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. Το κοριτσάκι, που τραυματίστηκε σοβαρά, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 6:20 το απόγευμα της Τετάρτης (15/7), στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, κοντά στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.

Όπως έγινε γνωστό, το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με οδηγό τον 35χρονο πατέρα, συγκρούστηκε μετωπικά, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με το βυτιοφόρο που οδηγούσε ένας 44χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη μητέρα και το μόλις έξι μηνών κοριτσάκι τους. Ο πρώτος ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαριές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε νωρίτερα ανακοίνωση για το δυστύχημα, όπου αναφέρονται τα εξής:

«Χθες (15 Ιουλίου 2026) και ώρα 18.20 περίπου, στο 28,6 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 35χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε μετωπικά με Δ.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε 44χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου οδηγού, μίας 28χρονης αλλοδαπής και ενός βρέφους, καθώς και τον τραυματισμό ενός ανήλικου παιδιού, που επέβαιναν στο πρώτο όχημα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου».