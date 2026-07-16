Βίντεο: Πυροσβέστες απεγκλώβισαν άνδρα που παγιδεύτηκε μέσα σε… χημική τουαλέτα – Τον έπλυναν με τη μάνικα

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Μια πέρα για πέρα αλλόκοτη και εξαιρετικά δυσάρεστη περιπέτεια έζησε ένας άνδρας στο Κάνσας Σίτι των ΗΠΑ, ο οποίος χρειάστηκε τη συνδρομή ολόκληρης επιχείρησης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για να απελευθερωθεί όταν σφήνωσε μέσα σε χημική τουαλέτα.

Μια επείγουσα κλήση για μια… βρώμικη υπόθεση

Οι πυροσβέστες στο Κάνσας Σίτι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πραγματικά χαοτική κατάσταση αυτή την εβδομάδα, όταν ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση από έναν άνδρα ο οποίος είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό μιας φορητής, χημικής τουαλέτας.

Για τη διαχείριση της επείγουσας διάσωσης, στο σημείο έσπευσαν την Τετάρτη πολλαπλές μονάδες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και ένα ασθενοφόρο.

Η δραματική διάσωση και το βίντεο

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα X, ο άνδρας -τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα- φαίνεται να φωνάζει απεγνωσμένα σε βοήθεια μέσα από τη λεκάνη της χημικής τουαλέτας.

Παράλληλα, οι διασώστες προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να τον βγάλουν έξω.

Τελικά, οι άνδρες της πυροσβεστικής αναγκάστηκαν να λάβουν δραστικά μέτρα. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό, έκοψαν τη δομή της τουαλέτας προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, ο οποίος είχε σφηνώσει κάτω από το κάθισμα, σύμφωνα με το δίκτυο ABC7.



Οι πυροσβέστες ολοκλήρωσαν με επιτυχία την αποστολή τους, εξασφαλίζοντας ότι ο άνδρας απομακρύνθηκε με ασφάλεια από αυτή τη κατάσταση.

Αμέσως μετά τη διάσωσή του, οι αρχές τον καθάρισαν ρίχνοντάς του νερό με τη μάνικα.