ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου – Μένει με 16 βουλευτές η Κ.Ο.

Την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Μετά την αποχώρησή της, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 16 βουλευτές.

Η βουλευτής Επικρατείας γνωστοποίησε την αποχώρησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, με την παρούσα σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α – Προοδευτική Συμμαχία (άρθρο 16 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής). Εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη Βουλευτής» αναφέρει η Πόπη Τσαπανίδου.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ οι: Γιώργος Καραμέρος (παραιτήθηκε), Κατερίνα Νοτοπούλου (παραιτήθηκε), Συμεών Κεδίκογλου, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για νέο «γαϊτανάκι» ανεξαρτητοποιήσεων ή παραιτήσεων βουλευτών.

Πώς η παραίτηση της Πόπης Τσαπανίδου θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον Στέφανο Κασσελάκη στη Βουλή

Σημειώνεται ότι εδώ και μέρες υπήρχαν πληροφορίες ότι η αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου, που κατείχε την τέταρτη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν θέμα χρόνου. Αυτό που έμενε να φανεί ήταν εάν θα επέλεγε την ανεξαρτητοποίηση ή την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα.

Αν είχε ακολουθήσει τον δρόμο της παραίτησης, ενδέχεται να άνοιγε η πόρτα της Βουλής για τον Στέφανο Κασσελάκη. Παρόλο που ο πρόεδρος του «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» βρισκόταν στην 9η θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας, οι προπορευόμενοι Μιχάλης Καλογήρου, Αθανάσιος Τσακρής και Ζωρζέτα Λάλη ήταν μάλλον απίθανο να αποδεχθούν την έδρα λόγω της συμμετοχής τους στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα, πληροφορίες ανέφεραν ότι και η Τζένη Λειβαδάρου δεν επιθυμούσε στην παρούσα φάση να αναλάβει κοινοβουλευτικά καθήκοντα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τις επόμενες θέσεις. Συνεπώς εάν η κ. Τσαπανίδου παραιτούνταν, τότε η έδρα ίσως πήγαινε στον Στέφανο Κασσελάκη που ακολουθούσε στη λίστα.

ΣΥΡΙΖΑ για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών: Όποιος επιλέγει να αποχωρήσει, οφείλει να επιστρέψει την έδρα

Λίγη ώρα πριν, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας το νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών, έκανε λόγο για «προμελετημένο σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης» του κόμματος, αφήνοντας αιχμές κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.

Πηγές της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζουν ότι «όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν, για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας, να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες».

Όπως σημειώνουν, «οι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών. Όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Οι ίδιες πηγές απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα: «Θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές;»

Και προσθέτουν: «Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν αν αυτό που παρουσιάστηκε ως “ατομική στάση ευθύνης” ήταν τελικά ο προθάλαμος μιας προαποφασισμένης πολιτικής μετακίνησης».

Οι πηγές της Πολιτικής Γραμματείας επισημαίνουν ακόμη ότι «η ηγεσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δεν μπορεί να αποφεύγει να απαντήσει σε ένα τόσο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Η διαφάνεια απέναντι στους πολίτες είναι υποχρέωση όλων».

Τέλος, οι ίδιες πηγές στέλνουν μήνυμα ενότητας και ανασυγκρότησης προς όλα τα στελέχη και τους βουλευτές που απομακρύνθηκαν το προηγούμενο διάστημα μέσα στο κλίμα της εσωτερικής κρίσης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γυρίζει σελίδα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει ανάγκη να ξανασυναντηθούν οι άνθρωποι που πίστεψαν και αγωνίστηκαν για μια ισχυρή, σύγχρονη και προοδευτική Αριστερά. Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλες και όλους όσοι αποχώρησαν εξαιτίας του κλίματος εσωτερικής αποσταθεροποίησης και της παρατεταμένης κρίσης να επιστρέψουν στο πολιτικό τους σπίτι. Η επόμενη μέρα απαιτεί ενότητα, συλλογικότητα και ανασυγκρότηση απέναντι στις προκλήσεις που έχει μπροστά της η κοινωνία και η χώρα».