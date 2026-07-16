Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση με μεταλλική ράβδο και ξύλο σε 30χρονο στον Χορτιάτη – Συνελήφθησαν 4 από τους 8 δράστες

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Άγρια επίθεση από οκτώ δράστες, που του αφαίρεσαν το τσαντάκι, δέχτηκε ένας 30χρονος το βράδυ της Τρίτης, στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες προσέγγισαν τον 30χρονο και του επιτέθηκαν, χρησιμοποιώντας μεταλλική ράβδο και ένα κομμάτι ξύλου. Αφού τον ξυλοκόπησαν, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και το σώμα, του αφαίρεσαν το τσαντάκι, το οποίο περιείχε το κινητό του τηλέφωνο, χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι αστυνομικοί του Α.Τ. Τούμπας – Τριανδρίας εντόπισαν και συνέλαβαν τέσσερις 23χρονους για εμπλοκή στο «θερμό» επεισόδιο και παρέδωσαν στο θύμα το τσαντάκι με το περιεχόμενό του.

Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην επίθεση.