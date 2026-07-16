Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση με μεταλλική ράβδο και ξύλο σε 30χρονο στον Χορτιάτη – Συνελήφθησαν 4 από τους 8 δράστες

Ένας 30χρονος δέχτηκε άγρια επίθεση από οκτώ δράστες το βράδυ της Τρίτης στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, οι οποίοι του αφαίρεσαν το τσαντάκι του. Τέσσερις 23χρονοι συνελήφθησαν από την αστυνομία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπολοίπων.

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  • Άγρια επίθεση δέχτηκε ένας 30χρονος το βράδυ της Τρίτης, στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, από οκτώ δράστες που του αφαίρεσαν το τσαντάκι του. Οι δράστες του επιτέθηκαν με μεταλλική ράβδο και ξύλο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και το σώμα. – Στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τέσσερις 23χρονους. – Το τσαντάκι με το περιεχόμενό του επεστράφη στο θύμα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκόμενων στην επίθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άγρια επίθεση από οκτώ δράστες, που του αφαίρεσαν το τσαντάκι, δέχτηκε ένας 30χρονος το βράδυ της Τρίτης, στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες προσέγγισαν τον 30χρονο και του επιτέθηκαν, χρησιμοποιώντας μεταλλική ράβδο και ένα κομμάτι ξύλου. Αφού τον ξυλοκόπησαν, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και το σώμα, του αφαίρεσαν το τσαντάκι, το οποίο περιείχε το κινητό του τηλέφωνο, χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι αστυνομικοί του Α.Τ. Τούμπας – Τριανδρίας εντόπισαν και συνέλαβαν τέσσερις 23χρονους για εμπλοκή στο «θερμό» επεισόδιο και παρέδωσαν στο θύμα το τσαντάκι με το περιεχόμενό του.

Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην επίθεση.

 

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