Βομβιστική επίθεση στο Μονακό: Ο Ουκρανός ολιγάρχης «έσπασε» τη σιωπή του – «Θαύμα που ζήσαμε»

Η βομβιστική επίθεση που συγκλόνισε το Μονακό λαμβάνει πλέον διαστάσεις διεθνούς θρίλερ, μετά τη δημόσια παρέμβαση του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάγιεφ.

Νοσηλευόμενος ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση, ο Ουκρανός ολιγάρχης προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες που στρέφουν το βλέμμα στις ίδιες τις μυστικές υπηρεσίες της πατρίδας του.

Η ανοιχτή επιστολή από την εντατική

Ο Βαντίμ Γερμολάγιεφ μίλησε δημόσια για πρώτη φορά μετά τη βομβιστική επίθεση που τραυμάτισε σοβαρά τον ίδιο, τη σύντροφό του και τον έφηβο γιο τους στο Μονακό.

Περιέγραψε την έκρηξη έξω από το σπίτι τους ως «απόπειρα δολοφονίας» και ζήτησε «την αλήθεια, προστασία και δικαιοσύνη».

Ο Ουκρανός έδωσε στη δημοσιότητα μια ανοιχτή επιστολή την Τρίτη, μέσω των επί σειρά ετών νομικών συμβούλων του, της ουκρανικής δικηγορικής εταιρείας Dynasty Law & Investment, η οποία εκπροσωπεί την οικογένεια Γερμολάγιεφ εδώ και πολλά χρόνια.

Η δήλωση, η οποία απευθύνεται στον πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους κατοίκους του Μονακό και τα μέσα ενημέρωσης, εκδόθηκε επειδή η ιατρική του κατάσταση δεν του επιτρέπει ακόμα να μιλήσει δημόσια.

«Δεν ήταν προειδοποίηση, ήταν απόπειρα δολοφονίας»

Ανακαλώντας την επίθεση της 29ης Ιουνίου, αναφέρει ότι ένας εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε έξω από την είσοδο της κατοικίας της οικογένειάς του στο Μονακό, με σκοπό να σκοτώσει τον ίδιο, τη σύντροφό του Άννα και τον 13χρονο γιο τους.

«Αυτό δεν ήταν προειδοποίηση. Ήταν μια απόπειρα δολοφονίας», τόνισε.

Γράφει ότι η Άννα, η σύντροφός του, υπέστη «εξαιρετικά σοβαρά τραύματα με μη αναστρέψιμες συνέπειες», ενώ ο γιος τους υπέστη εγκαύματα, κατάγματα και σοβαρό τραύμα.

Ο ίδιος ο Γερμολάγιεφ αναφέρει ότι παραμένει στην εντατική και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μακρά περίοδο ανάρρωσης.

«Η επιβίωσή μας δεν ήταν τίποτα λιγότερο από ένα θαύμα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ισχύς της έκρηξης ξήλωσε τα μεταλλικά κάγκελα και διέλυσε τα πέτρινα σκαλοπάτια έξω από το σπίτι της οικογένειας. Ισχυρίζεται επίσης ότι οι υπεύθυνοι πυροδότησαν τον μηχανισμό παρόλο που έβλεπαν ότι δίπλα του στέκονταν μια γυναίκα και ένα παιδί.

«Γνωρίζουμε ότι οι υπεύθυνοι για την επίθεση είδαν μια γυναίκα και ένα παιδί να στέκονται δίπλα μου πριν πυροδοτήσουν την έκρηξη. Ενέργησαν με την πρόθεση να σκοτώσουν και τους τρεις μας, χωρίς να υπολογίσουν ηλικία ή φύλο».

Το παρασκήνιο και οι κατηγορίες κατά της HUR

Η επιστολή αυτή έρχεται στο φως μία εβδομάδα αφότου το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ένας εν ενεργεία αξιωματικός της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR) ομολόγησε τη δολοφονία της Αναστασίας Μπερεζόφσκα – της γυναίκας που είναι ύποπτη για την εκτέλεση της βομβιστικής επίθεσης στο Μονακό.

Ουκρανοί και Μονεγάσκοι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι ερευνητές συνεχίζουν τις προσπάθειες για να εξακριβώσουν ποιος έδωσε την εντολή για την απόπειρα δολοφονίας και αν εμπλέκονται και άλλα άτομα.

Αναφερόμενος σε πληροφορίες που του κοινοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Γερμολάγιεφ δηλώνει ότι πιστεύει πως εν ενεργεία αξιωματικοί της HUR ενεπλάκησαν στην απόπειρα δολοφονίας του και ότι η επιχείρηση ενδέχεται να εκτείνεται πέρα από εκείνους που την πραγματοποίησαν απευθείας.

«Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη σοβαρότητα αυτών των ισχυρισμών. Τους δημοσιοποιώ επειδή πιστεύω ότι πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μιας πλήρους, ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας».

Υποστηρίζει μάλιστα ότι, εάν αυτοί οι ισχυρισμοί επιβεβαιωθούν, οι συνέπειες ξεπερνούν κατά πολύ την υπόθεση της δικής του οικογένειας.

«Εάν εν ενεργεία μέλη μιας υπηρεσίας πληροφοριών χρησιμοποιούν τις θέσεις τους, τους πόρους τους ή τα δίκτυά τους για να οργανώσουν την απόπειρα δολοφονίας μιας οικογένειας σε ευρωπαϊκό έδαφος, τότε αυτό δεν είναι πλέον απλώς ένα έγκλημα κατά της οικογένειάς μου. Είναι ζήτημα διεθνούς ασφάλειας και εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς».

«Όχι κατά της Ουκρανίας»

Την ίδια στιγμή, σπεύδει να τονίσει ότι η κριτική του στρέφεται κατά συγκεκριμένων προσώπων και όχι κατά της ίδιας της Ουκρανίας.

«Αυτή η δήλωση δεν στρέφεται ούτε κατά της Ουκρανίας ούτε κατά του ουκρανικού λαού» γράφει, προσθέτοντας: «Η Ουκρανία εξαρτάται από την εμπιστοσύνη των συμμάχων της. Κανένας θεσμός, καμία υπηρεσία πληροφοριών και κανένας δημόσιος αξιωματούχος δεν μπορεί να τεθεί πάνω από τον νόμο».

Παράλληλα, εκφράζει τις ευχαριστίες του στον πρίγκιπα Αλβέρτο Β’, στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στους ερευνητές και στις ιατρικές ομάδες του Μονακό, καθώς και στον Εμανουέλ Μακρόν και τις γαλλικές αρχές για την υποστήριξή τους μετά την επίθεση.

Εκφράζει επίσης την ευγνωμοσύνη του στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι η προσωπική του προσοχή στην υπόθεση ήταν εξαιρετικά σημαντική για την οικογένειά του.

Αίτημα για αλήθεια και προστασία

Κλείνοντας, ο Ουκρανός ολιγάρχης δηλώνει ότι ο ίδιος και η νομική του ομάδα θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις αρχές στο Μονακό, τη Γαλλία και την Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, απευθύνει έκκληση για την παροχή προστασίας στην οικογένειά του, στους μάρτυρες, στους δικηγόρους του και σε όλους όσοι εμπλέκονται στην έρευνα, μέχρι να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έδωσαν την εντολή για την επίθεση.

Αναλογιζόμενος τον μακρύ δρόμο της ανάρρωσης που έχει ακόμη μπροστά του, γράφει: «Σήμερα, η οικογένειά μου παλεύει για να ξαναχτίσει τη ζωή της… Ζητάμε μόνο τρία πράγματα: την αλήθεια, προστασία και δικαιοσύνη».