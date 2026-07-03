Μονακό: Ποια είναι η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα που προσπάθησε να τινάξει στον αέρα τον Ουκρανό ολιγάρχη

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την αιματηρή βομβιστική επίθεση στο Μονακό, καθώς οι έρευνες των διωκτικών αρχών έχουν επικεντρωθεί πλέον στον εντοπισμό της γυναίκας που θεωρείται ηθικός ή φυσικός αυτουργός.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του γαλλικού δικτύου BFMTV από πηγή κοντά στην υπόθεση, η 39χρονη γυναίκα από την Ουκρανία, η οποία καταζητείται για την ενέργεια που οδήγησε στον βαρύτατο τραυματισμό τριών ανθρώπων -μεταξύ των οποίων και ένας γνωστός Ουκρανός ολιγάρχης- έχει εντοπιστεί στο έδαφος της Γερμανίας, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Το ανθρωποκυνηγητό, η Interpol και η μεταμφίεση

Ένα πλήρους κλίμακας ανθρωποκυνηγητό έχει ξεκινήσει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με την «κόκκινη ειδοποίηση» που εξέδωσε η Interpol την Παρασκευή 3 Ιουλίου, η ύποπτος είναι η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα, υπήκοος Ουκρανίας.

Στο σήμα της Interpol σημειώνεται ότι είναι μελαχρινή, μιλάει γερμανικά και φέρει ένα τατουάζ, «πιθανόν φίδι», στο δεξί της χέρι, το οποίο ξεκινά από τον ώμο και εκτείνεται μέχρι τον αγκώνα.

Η αστυνομία του Μονακό προειδοποιεί για την ικανότητα της υπόπτου να αλλάζει την εμφάνισή της.

Όπως αναφέρεται σε εσωτερικό σημείωμα της μονεγασκικής αστυνομίας, το οποίο είχε στη διάθεσή του το BFMTV την Πέμπτη 2 Ιουλίου, «το εν λόγω άτομο ενδέχεται να μεταμφιέζεται ώστε να μοιάζει με άνδρα».

Η Μπερεζόφσκα διώκεται με βαρύτατες κατηγορίες, καθώς η ειδοποίηση της Interpol αναφέρει ότι καταζητείται για:

απόπειρα ανθρωποκτονίας

τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο δρόμο με εγκληματική πρόθεση

εγκληματική συνωμοσία

Η 39χρονη καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να τρέχει, φορώντας μπεζ παντελόνι, μαύρο τοπ και ένα ασορτί καπέλο τύπου, έχοντας το πρόσωπό της μερικώς καλυμμένο, γεγονός που την καθιστά ελάχιστα αναγνωρίσιμη στη φωτογραφία που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η στιγμή της έκρηξης και η κατάσταση των θυμάτων

Η ύποπτος πιστεύεται ότι τοποθέτησε ένα παγιδευμένο δέμα στη βάση ενός κτιρίου που βρίσκεται μεταξύ της Boulevard d’Italie και της οδού Rue du Révérend Père Louis Frolla, ακριβώς στα σύνορα του Μονακό με τη Γαλλία.

Η βόμβα εξερράγη γύρω στις 9 μ.μ. τοπική ώρα το βράδυ της Δευτέρας, τη στιγμή που τρία άτομα έμπαιναν στο λόμπι.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, η ερωμένη του και ο 13χρονος γιος του – και οι τρεις μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Μέχρι την Τετάρτη, ο Ερμολάεφ είχε διαφύγει τον κίνδυνο, όμως η σύντροφός του παρέμενε σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί ακρωτηριασμό και στα δύο της πόδια.

Το προφίλ του ολιγάρχη και οι κυρώσεις

Ο Βαντίμ Ερμολάεφ, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο πριγκιπάτο του Μονακό τουλάχιστον από το 2021, αποτελεί αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στην πατρίδα του.

Από τον Δεκέμβριο του 2023, έχουν επιβληθεί σε βάρος του κυρώσεις από την Ουκρανία, λόγω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσει στην Κριμαία, η οποία έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία.