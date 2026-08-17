Ανεβάζει τους τόνους το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Προειδοποιεί για επιθέσεις κατά των δυνάμεων των ΗΠΑ

Ανεβάζει τους τόνους η Τεχεράνη προειδοποιώντας ακόμη και με επίθεση στις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν σταθμεύσει έξω από τα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση που οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία της Ελβετίας με χρονοδιάγραμμα που θα συναποφασιστεί.

Οι νέες δηλώσεις από Ιρανούς αξιωματούχους έρχονται σε συνέχεια των επιθετικών δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, που απειλεί όχι μόνον για κήρυξη των Στενών του Ορμούζ ως μέρους του αμερικανικού εδάφους, αλλά και για επικείμενη επίθεση στο Ομάν, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες της Μουσκάτ (πρωτεύουσα του Ομάν) με την Τεχεράνη για την διέλευση από τον κάθετο διάδρομο των Στενών του Ορμοούζ.

Οι προειδοποιήσεις της Τεχεράνης

«Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ και πιο πέρα, και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων», δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. «Αν οι ΗΠΑ δεν ανταποκριθούν στην προθεσμία αυτή και η διπλωματία αποτύχει, η Τεχεράνη θα διενεργήσει έγκαιρη και ακριβή στρατιωτική επίθεση για να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία», υπογράμμισε ο αξιωματούχος.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε πως «τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξει και πάλι μέχρι οι ΗΠΑ να επιστρέψουν πρώτες στη συμφωνία». Ενώ ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσσετ έχει προειδοποιήσει για «άνευ προηγουμένου οικονομική απομόνωση του Ιράν». «Εντός της σύντομης περιόδου μερικών εβδομάδων που έθεσε το Ιράν, όλοι οι όροι της συμφωνίας πρέπει να εφαρμοστούν από τις ΗΠΑ. Αυτό είναι προϋπόθεση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

«Το Ιράν πρέπει να είναι προετοιμασμένο για κλιμάκωση»

«Οι μεσολαβητές θα μοιραστούν λεπτομέρειες της προθεσμίας της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον και χώρες της περιοχής», εξήγησε ο αξιωματούχος. «Βέβαια, το Ιράν πρέπει να είναι προετοιμασμένο να κλιμακώσει τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς πρέπει να είναι έτοιμο να λάβει δύσκολες αποφάσεις», τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.

«Είναι αποδεδειγμένο γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν είναι σοβαρές [όταν μιλάνε] για εκεχειρία και δεν θα δεσμευθούν σε καμία, άρα το να ασκηθεί πίεση στον εχθρό ή το να εξαρτώμεθα από μεσολαβητές με την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί μόνιμη εκεχειρία δεν είναι ρεαλιστικό», είπε ο Ιρανός αξιωματούχος.