Αντιτορπιλικό των ΗΠΑ έμεινε από ρεύμα στη Σινική θάλασσα – Χωρίς τουαλέτες, μαγειρεία και κλιματισμό το πλήρωμα για 4 ημέρες

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Νέο περιστατικό έρχεται να ξεσηκώσει τις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες για την κατάσταση στον αμερικανικό στρατό και δη τις μεγάλες δυσκολίες που δημιουργούν σε πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ αλλά και στο προσωπικό οι πολύμηνες επιχειρήσεις σε θάλασσες του εξωτερικού.

Υπενθυμίζεται ο σάλος που προκλήθηκε με τις πληροφορίες για το αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το CNN, ένα αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων πέρασε τέσσερις ημέρες χωρίς λειτουργικές τουαλέτες, μαγειρεία και κλιματισμό, μέσα στην αποπνικτική ζέστη της νότιας σινικής θάλασσας, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Το περιστατικό προκλήθηκε από μηχανική βλάβη στο πλοίο, όπως ανέφερε ο 7ος Στόλος των ΗΠΑ σε τοποθέτησή του στο CNN, προσθέτοντας ακόμη έναν «πονοκέφαλο» στο αμερικανικό ναυτικό, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για την πίεση που δέχεται λόγω του πολέμου με το Ιράν και των στρατιωτικών υποχρεώσεων των ΗΠΑ σε ολόκληρο τον κόσμο.

A US Navy guided-missile destroyer spent four days last month without working toilets, galley services and air conditioning in the blistering heat of the South China Sea after the warship lost power. https://t.co/0zyRNvuse9 pic.twitter.com/wjO1V1s2lf — CNN (@CNN) August 17, 2026

Το USS Benfold, αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Arleigh Burke, πραγματοποιούσε αποστολή ρουτίνας στον Ινδοειρηνικό στις 24 Ιουλίου, όταν παρουσιάστηκε «μηχανική βλάβη που αφορούσε τις γεννήτριές του», σύμφωνα με τον πλωτάρχη Μάθιου Κόμερ, εκπρόσωπο του 7ου Στόλου.

Το Benfold αποτελεί συχνά μέρος της ομάδας κρούσης που συνοδεύει το αεροπλανοφόρο USS George Washington, το οποίο κατευθύνεται αυτή την περίοδο προς τη Μέση Ανατολή προκειμένου να αντικαταστήσει το καταπονημένο USS Abraham Lincoln. Ωστόσο, το Benfold φαίνεται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ασία.

Χωρίς πρόωση, τουαλέτες και κλιματισμό

Εκτός από την απώλεια της δυνατότητας να κινηθεί με δικά του μέσα, το πολεμικό πλοίο, εκτοπίσματος σχεδόν 10.000 τόνων, αντιμετώπισε προβλήματα στη λειτουργία των μαγειρείων, των τουαλετών, του κλιματισμού και στην παροχή πόσιμου νερού.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος, τα οποία επέδειξαν ανθεκτικότητα, αποφασιστικότητα, επαγγελματισμό και απόλυτη ψυχραιμία στην αντιμετώπιση της κατάστασης», ανέφερε η ανακοίνωση του αμερικανικού Ναυτικού.

Τα αίτια της διακοπής ηλεκτροδότησης, την οποία αποκάλυψε αρχικά το USNI News, βρίσκονται υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό σημειώθηκε στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για το πλήρωμα. Στα τέλη Ιουλίου, οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας στην περιοχή κυμαίνονταν κατά μέσο όρο από 32 έως 37 βαθμούς Κελσίου.