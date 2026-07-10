Βαθαίνει το μυστήριο της βομβιστικής επίθεσης στο Μονακό: Νέα στοιχεία φέρνουν στο επίκεντρο τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες

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Νέα στοιχεία περιπλέκουν την υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης εναντίον Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό, καθώς δικαστικές αποκαλύψεις και στοιχεία της έρευνας δείχνουν πιθανές διασυνδέσεις με ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η γαλλική αστυνομία κατονόμασε την περασμένη εβδομάδα ως βασική ύποπτη την 39χρονη Αναστασία Μπερεζόβσκα, η οποία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει ένα σακίδιο έξω από πολυκατοικία στο Μονακό. Λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο Ουκρανός επιχειρηματίας Βαντίμ Ιερμολάιεφ, όταν έβγαινε από το κτίριο μαζί με τη σύντροφό του και το 13χρονο παιδί τους.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, η Μπερεζόβσκα είχε μεταμφιεστεί σε άνδρα και μετά την επίθεση διέφυγε με αυτοκίνητο γερμανικών πινακίδων μέσω Γαλλίας και Ιταλίας.

Την 1η Ιουλίου επέστρεψε στην Ουκρανία, ταξιδεύοντας με λεωφορείο προς τη γενέτειρά της, το Ζιτομίρ. Λίγες ημέρες αργότερα, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή κοντά στο Κίεβο.

Κατηγορούμενος για τη δολοφονία κατονομάζει πρώην αστυνομικό

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η Μπερεζόβσκα συναντήθηκε μετά την επιστροφή της με δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είχαν πραγματοποιήσει πληρωμές στους τραπεζικούς και κρυπτονομισματικούς λογαριασμούς της.

Ένας από αυτούς, ο 33χρονος Βλαντισλάβ Ρέουτ, εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου στο Κίεβο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της.

Κατά την απολογία του υποστήριξε ότι ο συνεργός του, Βιτάλι Ζικόβιτς, πρώην αστυνομικός της περιφέρειας Κιέβου, ήταν εκείνος που εκτέλεσε εν ψυχρώ τη γυναίκα.

Όπως κατέθεσε, οι δύο άνδρες την οδήγησαν υπό την απειλή όπλου σε δασική περιοχή κοντά στο χωριό Γιούριβ, περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου.

«Ο Ζικόβιτς την πυροβόλησε πρώτα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Έπεσε κάτω και στη συνέχεια την πλησίασε και πυροβόλησε ξανά. Εκείνη τη στιγμή στεκόμουν λίγα μέτρα πιο πέρα», ανέφερε ενώπιον του δικαστή.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι ακούστηκαν συνολικά τέσσερις πυροβολισμοί και ότι στη συνέχεια αναγκάστηκε να ανοίξει λάκκο για την ταφή της, ενώ ο συγκατηγορούμενός του πήρε όλα τα προσωπικά της αντικείμενα, ακόμη και τα αθλητικά της παπούτσια.

Ο ίδιος δήλωσε ότι θα ζητήσει να υποβληθεί σε εξέταση με ανιχνευτή ψεύδους, προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του.

Ο δικηγόρος του Ζικόβιτς ανέφερε ότι ο πελάτης του αρνείται κάθε εμπλοκή.

Αναφορές για σύνδεση με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών

Ο Ρέουτ φέρεται να έχει σπουδάσει Νομική στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Κιέβου και, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, είχε εργαστεί στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR), υπηρετώντας σε μονάδα εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων.

Η SBU ανακοίνωσε ότι εντόπισε τη σορό της Μπερεζόβσκα έπειτα από ομολογίες των δύο ανδρών και περισυνέλεξε κάλυκες από το σημείο της δολοφονίας.

Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από υπόγειο κατοικίας του Ζικόβιτς, το οποίο περιέγραψε αρχικά ως «θάλαμο βασανιστηρίων». Αργότερα, ωστόσο, οι ερευνητές διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Μπερεζόβσκα βασανίστηκε πριν από τη δολοφονία της.

Πολιτικές προεκτάσεις για τον Ζελένσκι

Η πιθανή εμπλοκή προσώπων που συνδέονται με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών προκαλεί πολιτική αμηχανία στην ουκρανική κυβέρνηση, ακόμη κι αν, σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο κατηγορούμενοι ενήργησαν χωρίς επίσημη εντολή.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Guardian, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει νέα ενημέρωση μέσα στις επόμενες ημέρες για το περιστατικό και υποσχέθηκε ότι θα ενημερώσει δημόσια για τα αποτελέσματα της έρευνας.

Ο ερευνητής δημοσιογράφος της Ukrainska Pravda, Μιχαΐλο Τκάτς, σχολίασε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά δυσάρεστο σενάριο για το Κίεβο.

«Θα είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί αν εμπλέκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ιδιαίτερα στελέχη της GUR. Είναι προφανές ότι θα απαιτηθούν απαντήσεις στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε.

Ποιος είναι ο Βαντίμ Ιερμολάιεφ

Ο 58χρονος Βαντίμ Ιερμολάιεφ συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ουκρανίας, με το Forbes να εκτιμά την περιουσία του σε περίπου 220 εκατ. δολάρια.

Το 2023 η Ουκρανία επέβαλε προσωπικές κυρώσεις εις βάρος του, κατηγορώντας τον ότι συνέχιζε εμπορικές δραστηριότητες στην κατεχόμενη Κριμαία και κατέβαλλε εκατομμύρια δολάρια σε φόρους στο ρωσικό κράτος.

Ο ίδιος έχει απορρίψει τις κατηγορίες ως «απολύτως εξωπραγματικές», υποστηρίζοντας ότι έχει προσφέρει οικονομική στήριξη στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.