Τουρκικό ΥΠΑΜ: «Θολώνει» το τοπίο για τους S-400 και δηλώνει ότι «οι εργασίες συνεχίζονται» – «Πυρά» κατά του Ευρωκοινοβουλίου για το Κυπριακό

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας απέφυγε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το μέλλον των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400, την ίδια ώρα που συντήρησε την προκλητική ρητορική της Άγκυρας για την επέτειο της εισβολής στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Havelsan, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή το πρόσφατο ψήφισμά του για το Κυπριακό.

«Θολό» το τοπίο για τους S-400

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu, ερωτηθείς για το θέμα, ο Ζεκί Ακτούρκ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι εργασίες σχετικά με τα Συστήματα Περιφερειακής Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Άμυνας Μεγάλου Βεληνεκούς S-400 συνεχίζονται με πολυεπίπεδο τρόπο. Συγκεκριμένες εξελίξεις θα μοιραστούν με το κοινό όταν αυτές προκύψουν».

Η τοποθέτηση αυτή από την πλευρά του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σημειώνεται στον απόηχο των πληροφοριών που ήθελαν την Άγκυρα να έχει έρθει σε συμφωνία για την πώληση των ρωσικών S-400 σε κράτος του Περσικού Κόλπου.

Ωστόσο, η τουρκική πλευρά απέφυγε να πάρει ξεκάθαρη θέση επιβεβαίωσης ή διάψευσης, προτιμώντας να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της.

Προκλητική φιέστα για την επέτειο του «Αττίλα»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο («Επιχείρηση Ειρήνης» κατά το τουρκικό αφήγημα), η Άγκυρα ετοιμάζει προκλητικές εκδηλώσεις στα κατεχόμενα, τις οποίες παρουσιάζει ως «Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας».

Ο Ακτούρκ εξέφρασε τις ευχές του για την επέτειο, μνημονεύοντας τους πεσόντες της εισβολής, και ανακοίνωσε σειρά στρατιωτικών επιδείξεων για τις 20 Ιουλίου, στις οποίες περιλαμβάνονται:

Επισκέψεις των πολεμικών πλοίων TCG Gökova, TCG Tufan και TCG Dolunay στην Κερύνεια.

Αεροπορική επίδειξη της ομάδας SOLOTÜRK και διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από τη Λευκωσία.

«Πυρά» κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ψήφισμα στο Κυπριακό

Στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου βρέθηκε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας απέρριψε κατηγορηματικά το πρόσφατο ψήφισμα της Ευρωβουλής για την Κύπρο, κάνοντας λόγο για «προπαγάνδα» της ελληνοκυπριακής πλευράς και «μονομερή προσέγγιση» που αγνοεί τα ιστορικά γεγονότα.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ισχυρίζεται: «[Το ψήφισμα] αγνόησε τις σφαγές, τους ομαδικούς τάφους και τις συστηματικές επιθέσεις που υπέστη ο τουρκοκυπριακός λαός στο παρελθόν. Είναι τραγελαφικό το γεγονός ότι εκείνοι που αγνοούν τις σφαγές που διαπράχθηκαν κατά τα “Ματωμένα Χριστούγεννα” […] μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου. Προσπαθούν τώρα να επιρρίψουν ευθύνες στις Τουρκικές μας Ένοπλες Δυνάμεις».

Η Άγκυρα συνέχισε την προσπάθεια εξωραϊσμού της εισβολής του 1974, παρουσιάζοντας τον «Αττίλα» ως επιχείρηση διάσωσης και τη συνεχιζόμενη κατοχή ως εγγύηση σταθερότητας.

«Η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα, στο πλαίσιο των νόμιμων δικαιωμάτων και των εξουσιών της που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες, τερμάτισε τις επιθέσεις που είχαν στόχο την ύπαρξη και την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού με την “Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο”, έσωσε τον τουρκοκυπριακό λαό από τον αφανισμό και εδραίωσε την ειρήνη και την ασφάλεια στο νησί», δήλωσε ο Ακτούρκ.

«Η παρουσία Τούρκων στρατιωτών στο νησί συνεχίζει να αποτελεί εγγύηση ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας για πάνω από μισό αιώνα. Η Δημοκρατία της Τουρκίας, ως εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού στην “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι σήμερα πιο αποφασισμένες από ποτέ να απαντήσουν κατάλληλα σε οποιαδήποτε εχθρική στάση στοχεύει στην ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού».