«Οδύσσεια»: Η Λουπίτα Νιόνγκο που υποδύεται την Ωραία Ελένη επικρίνει τον Όμηρο – «Πόσο χρόνο αφιέρωσες στις γυναίκες;»

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Η Λουπίτα Νιόνγκο προκάλεσε αντιδράσεις, αφού άσκησε δημόσια κριτική στον αρχαίο Έλληνα ποιητή Όμηρο, στο πλαίσιο των προωθητικών συνεντεύξεων για την ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, στην οποία υποδύεται την Ελένη της Τροίας.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο τι θα έλεγε στον Όμηρο αν είχε την ευκαιρία, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απάντησε με αιχμηρό τρόπο.

«Θα του έλεγα: “Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που δόθηκε σε αυτές τις γυναίκες, δεδομένου του πόσο λίγο ασχολήθηκες μαζί τους;”», είπε η Νιόνγκο.

Όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε αν θα έσκυβε προς τα εμπρός με συγκρουσιακή διάθεση, εκείνη απάντησε: «Ναι. Κάπως έτσι: “Χμμ; Μας θυμάσαι;”».

Οι αντιδράσεις για την κριτική στον Όμηρο

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν αντιδράσεις, με ορισμένους να θεωρούν ότι δείχνουν περιφρόνηση προς το αρχικό έργο, το οποίο μετρά περίπου 2.800 χρόνια ιστορίας.

Η επιλογή της Νιόνγκο για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας είχε ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση πριν από τις δηλώσεις της. Η Κενυατομεξικανή ηθοποιός επιλέχθηκε να υποδυθεί μια μορφή που ο Όμηρος περιγράφει ως «λευκώλενο», προκαλώντας επικρίσεις από όσους θεωρούν ότι ο Νόλαν απομακρύνεται από το αρχικό υλικό.

Η παρέμβαση του Έλον Μασκ και η απάντηση της Νιόνγκο

Ανάμεσα σε όσους εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το casting ήταν και ο Έλον Μασκ, ο οποίος χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Χ για να επικρίνει την επιλογή του Νόλαν.

Η ίδια η Νιόνγκο υπερασπίστηκε την προσέγγιση της ταινίας σε συνέντευξή της στο Elle, λέγοντας: «Αυτή είναι μια μυθολογική ιστορία. Το καστ μας εκπροσωπεί τον κόσμο».

Και άλλες επιλογές του casting στο στόχαστρο

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει και άλλες επιλογές στο καστ. Ο τρανς ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ υποδύεται τον Σίνωνα, στρατιώτη και ξάδελφο του Οδυσσέα, ενώ ο Ινδός ηθοποιός Χιμές Πατέλ εμφανίζεται ως Ευρύλοχος, βασικό μέλος του πληρώματος του Οδυσσέα.

Ο ράπερ Τράβις Σκοτ ανέλαβε τον ρόλο ενός ομηρικού αοιδού, επιλογή που ο Νόλαν υπερασπίστηκε, συνδέοντάς τη με την παράδοση της προφορικής ποίησης, την οποία χαρακτήρισε «ανάλογη με τη ραπ».

Κριτική έχει επίσης ασκηθεί για τη χρήση αμερικανικής προφοράς και σύγχρονων εκφράσεων στο τρέιλερ.

Θερμή υποδοχή για την ταινία παρά τη διαμάχη

Παρά τη διαμάχη γύρω από τις επιλογές του casting, η ίδια η ταινία απέσπασε εξαιρετικά θετικές πρώτες αντιδράσεις μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Leicester Square το βράδυ της Δευτέρας.

Κριτικοί που παρακολούθησαν την προβολή έσπευσαν στα social media για να επαινέσουν τη 13η ταινία του Νόλαν, κάνοντας λόγο για «άψογη κινηματογράφηση» και για ένα «κορυφαίο κινηματογραφικό επίτευγμα».

Το Fandango χαρακτήρισε τη μεταφορά «απόλυτο θρίαμβο», ενώ ο κινηματογραφικός συντάκτης Simon Thompson έγραψε ότι είναι «επική σε κάθε της ίντσα, όπως ακριβώς θα περίμενε κανείς».

Οι Los Angeles Times περιέγραψαν την εμπειρία ως «συγκλονιστική», προσθέτοντας ότι πρόκειται για «καθαρό σινεμά» και για «επιστροφή στις στιβαρά ψυχαγωγικές ταινίες δράσης που ο κινηματογράφος γεννήθηκε για να αφηγείται».

Το Variety έκανε λόγο για «εκπληκτικό επίτευγμα» και για «θριαμβευτικό, θεαματικό έπος», ενώ το Time Out κάλεσε το κοινό να «πιστέψει τον θόρυβο».

Η ερμηνεία του Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα απέσπασε ιδιαίτερους επαίνους, με το Indiewire να προβλέπει ότι θα μπορούσε να του εξασφαλίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, χαρακτηρίζοντας την ταινία φαβορί για την επόμενη σεζόν των βραβείων.

Ωστόσο, πολλοί κριτικοί ξεχώρισαν την ερμηνεία του Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Αντίνοου, την οποία χαρακτήρισαν ως μία από τις πιο δυνατές της ταινίας.