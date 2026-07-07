Ερντογάν για F-35: Πιστεύω ότι θα υπάρξει θετική απόφαση – Ο Τραμπ κρατάει πάντα τον λόγο του

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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ελπίζει σε μια θετική έκβαση στο μακροχρόνιο αίτημα της Τουρκίας να αγοράσει F-35, μιλώντας κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα.

Σε συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν ανέφερε ότι το ζήτημα των μαχητικών δεν είναι ένα «νέο θέμα» στις διμερείς σχέσεις και έχει συζητηθεί εκτενώς με την Ουάσιγκτον.

«Το ζήτημα των F-35 δεν είναι κάτι καινούργιο για εμάς. Το έχουμε συζητήσει με τις ΗΠΑ στο παρελθόν και είχαμε λάβει μια δέσμευση σχετικά με τα πέντε αεροσκάφη», δήλωσε.

«Θεού θέλοντος, πιστεύω ότι μια ευνοϊκή απόφαση για το θέμα των F-35 θα προκύψει από αυτή τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι οι προηγούμενες δεσμεύσεις των ΗΠΑ θα τηρηθούν, εξαίροντας τη στάση του Τραμπ στο συγκεκριμένο ζήτημα.

«Γνωρίζω ότι εξετάζουμε θετικά για το μέλλον τη δέσμευση που είχαμε λάβει προηγουμένως από αυτούς (σ.σ. τις ΗΠΑ) σχετικά με τα F-35. Ο Πρόεδρος Τραμπ κρατάει πάντα τον λόγο του», σημείωσε.

Τι είπε για το Ιράν

Όταν ρωτήθηκε για τις σχέσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει τις δύο πλευρές σε κοινό έδαφος και λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης.

«Όλοι οι φίλοι μας εργάζονται μαζί για την επίτευξη αυτού του σκοπού», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος βάσει της μετάφρασης των δηλώσεών του.

«Θα εργαστούμε για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή», ανέφερε ο Ερντογάν ερωτηθείς για τη Γάζα, προσθέτοντας ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ «δίνει προσοχή σε όλα αυτά τα ζητήματα» και εξέφρασε την ελπίδα για ένα «καλό αποτέλεσμα».

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