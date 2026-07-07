Τραμπ για πωλήσεις F-35 στην Τουρκία: «Είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο παρευρίσκεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι η στενή του σχέση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Είμαστε σπουδαίοι φίλοι», δήλωσε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που πρέπει να «λαμβάνει κανείς σοβαρά υπόψη» και ότι «το ευχάριστο είναι ότι, λόγω της σχέσης που έχουμε, όλα έχουν πάει πολύ καλά».

«Έχουμε καλύτερη σχέση με την Τουρκία, και η Τουρκία υπήρξε από πολλές απόψεις πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούσαμε ότι θα ήταν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι πολλοί πιστεύουν πως η Τουρκία θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τα F-35, παρά την προμήθεια των S-400.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι πωλήσεις αυτές είναι «κάτι που σίγουρα εξετάζουμε». «Είναι ένα σπουδαίο αεροσκάφος, είναι το καλύτερο, αυτή τη στιγμή το μακράν καλύτερο αεροσκάφος, και σίγουρα είναι κάτι που θα εξετάσουμε», δήλωσε.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν νωρίτερα στο CNN ότι ο Τραμπ αναμένεται να δώσει σήμα αυτή την εβδομάδα πως είναι πρόθυμος να πουλήσει F-35 στη χώρα, ανατρέποντας την απαγόρευση που ο ίδιος είχε επιβάλει κατά την πρώτη του θητεία και η οποία έκτοτε έχει κυρωθεί σε νόμο.