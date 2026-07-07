Κατερίνα Καραβάτου: Το φωτογραφικό άλμπουμ των καλοκαιρινών διακοπών της – «Το φως»

Η Κατερίνα Καραβάτου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της, ύστερα από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν. Πριν από λίγες ώρες, έκανε μία νέα ανάρτηση στο Instagram, στην οποία δημοσίευσε ένα φωτογραφικό άλμπουμ των καλοκαιρινών διακοπών της. 

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Κατερίνα Καραβάτου
Φωτογραφία: Instagram/katerinakaravatou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έπειτα από μία απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η Κατερίνα Καραβάτου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της. Η έμπειρη παρουσιάστρια έκανε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.
  • Στην πιο πρόσφατη δημοσίευσή της, η επιτυχημένη παρουσιάστρια ανέβασε ένα φωτογραφικό άλμπουμ των καλοκαιρινών διακοπών της.
  • Η δύση και η ανατολή του ηλίου, καθώς και το απέραντο γαλάζιο, «πρωταγωνιστούν» στην ανάρτηση, με τη λεζάντα να αναφέρει: «Το φως».

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Έπειτα από μία απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η Κατερίνα Καραβάτου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της. Η έμπειρη παρουσιάστρια, την Τρίτη 7 Ιουλίου έκανε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, μέσα από την οποία δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από τις ημέρες χαλάρωσης που ζει.

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Η Κατερίνα Καραβάτου άλλωστε έχει ένα πολύ μεγάλο κοινό, το οποίο παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα βήματά της. Αυτό φαίνεται και από την απήχηση που έχει στο Instagram, στο οποίο την ακολουθούν πάνω από 300 χιλιάδες χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Κατερίνα Καραβάτου
Φωτογραφία: Instagram/katerinakaravatou

Στην πιο πρόσφατη δημοσίευσή της στη διάσημη πλατφόρμα, η επιτυχημένη παρουσιάστρια ανέβασε ένα φωτογραφικό άλμπουμ των καλοκαιρινών διακοπών της, μέχρι στιγμής.

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Κατερίνα Καραβάτου
Φωτογραφία: Instagram/katerinakaravatou

Η δύση και η ανατολή του ηλίου, καθώς και το απέραντο γαλάζιο, «πρωταγωνιστούν» στην ανάρτηση, με τις φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται η παρουσιάστρια να φανερώνουν το πόσο απολαμβάνει αυτές τις στιγμές που ζει.

«Το φως», αναφέρεται στη λεζάντα που έχει συνοδεύσει το post, με την Κατερίνα Καραβάτου να έχει επιλέξει να μην γράψει πολλά, αφού οι φωτογραφίες τα λένε όλα.

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