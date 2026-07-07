Κατερίνα Καραβάτου: Το φωτογραφικό άλμπουμ των καλοκαιρινών διακοπών της – «Το φως»

Έπειτα από μία απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η Κατερίνα Καραβάτου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της. Η έμπειρη παρουσιάστρια, την Τρίτη 7 Ιουλίου έκανε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, μέσα από την οποία δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από τις ημέρες χαλάρωσης που ζει.

Η Κατερίνα Καραβάτου άλλωστε έχει ένα πολύ μεγάλο κοινό, το οποίο παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα βήματά της. Αυτό φαίνεται και από την απήχηση που έχει στο Instagram, στο οποίο την ακολουθούν πάνω από 300 χιλιάδες χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Στην πιο πρόσφατη δημοσίευσή της στη διάσημη πλατφόρμα, η επιτυχημένη παρουσιάστρια ανέβασε ένα φωτογραφικό άλμπουμ των καλοκαιρινών διακοπών της, μέχρι στιγμής.

Η δύση και η ανατολή του ηλίου, καθώς και το απέραντο γαλάζιο, «πρωταγωνιστούν» στην ανάρτηση, με τις φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται η παρουσιάστρια να φανερώνουν το πόσο απολαμβάνει αυτές τις στιγμές που ζει.

«Το φως», αναφέρεται στη λεζάντα που έχει συνοδεύσει το post, με την Κατερίνα Καραβάτου να έχει επιλέξει να μην γράψει πολλά, αφού οι φωτογραφίες τα λένε όλα.