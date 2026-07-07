Κέιτ Χάντσον: Με μια κιθάρα αγκαλιά απολαμβάνει τις διακοπές στη Σκιάθο – Βίντεο από το τραγούδι της για «τη φέτα, το ροζέ και τις βόλτες με το σκάφος»

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Συνεχίζει τις διακοπές της στη Σκιάθο η ηθοποιός, Κέιτ Χάντσον και φαίνεται να τις απολαμβάνει.

Μετά το άλμπουμ φωτογραφιών από το πανέμορφο νησί των Σποράδων που ανέβασε στα social media, επανήλθε αυτή τη φορά ανεβάζοντας ένα βίντεο.

Με μια κιθάρα αγκαλιά, αυτοσχεδιάζει και τραγουδά για τις ταβέρνες του νησιού, τη φέτα, το ροζέ κρασί, αλλά και τις βόλτες με το σκάφος.

«Τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιω λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με ένα σκάφος σήμερα».

Δείτε το βίντεο: