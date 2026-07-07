Στη Βρετανία ο πρίγκιπας Χάρι για την 5ήμερη επίσκεψή του – Άγνωστο εάν θα συναντηθεί με τον Βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο για πολυήμερη επίσκεψη με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, χωρίς τη σύζυγό του και τα παιδιά του λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Η επίσκεψη σκιάζεται από νέα ένταση στις σχέσεις του με τα Ανάκτορα και τον Βασιλιά Κάρολο.

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πρίγκιπας Χάρι
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο για πολυήμερη επίσκεψη, μόνος του, για να συμμετάσχει σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.
  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η νέα ένταση στις σχέσεις του με τα Ανάκτορα, καθώς δεν θα φιλοξενηθεί τελικά στο Μπάκιγχαμ. Οι σχέσεις με τον Βασιλιά Κάρολο παραμένουν ψυχρές και συνάντηση δεν έχει επιβεβαιωθεί.
  • Παράλληλα, η επίσκεψη συμπίπτει με σημαντικές δικαστικές εξελίξεις, καθώς αναμένεται απόφαση σε υπόθεση που αφορά στην αγωγή του πρίγκιπα Χάρι κατά του εκδοτικού ομίλου της Daily Mail.

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Ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο για πολυήμερη επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συμμετάσχει σε σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και δράσεων που σχετίζονται κυρίως με τους διεθνείς αθλητικούς αγώνες Invictus Games προς τιμήν των τραυματιών βετεράνων στρατιωτικών, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο Μπέρμιγχαμ το 2027.

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Ο Δούκας του Σάσεξ ταξίδεψε μόνος του, χωρίς τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, τον Πρίγκιπα ‘Αρτσι και την Πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, η απόφαση συνδέεται με τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια της οικογένειας κατά την παραμονή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η νέα ένταση στις σχέσεις του με τα Ανάκτορα. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα φιλοξενηθεί τελικά στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Βασιλικές πηγές αναφέρουν ότι έχασε την προθεσμία για να αποδεχθεί την προσφορά φιλοξενίας, ενώ η πλευρά του υποστηρίζει ότι η αποδοχή έγινε αφού είχαν διευθετηθεί ζητήματα ασφαλείας.

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Η εξέλιξη θεωρείται ακόμη μία ένδειξη ότι οι σχέσεις του με τον πατέρα του, τον Βασιλιά Κάρολο, παραμένουν ψυχρές, έξι χρόνια μετά την αποχώρηση του Χάρι και της Μέγκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και τη μετεγκατάστασή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση πατέρα και γιου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Παράλληλα, η επίσκεψη συμπίπτει με σημαντικές δικαστικές εξελίξεις, καθώς αναμένεται απόφαση σε υπόθεση που αφορά στην αγωγή του πρίγκιπα Χάρι κατά του εκδοτικού ομίλου της Daily Mail, γεγονός που έχει επίσης επηρεάσει το ευρύτερο παρασκήνιο της παρουσίας του στο Λονδίνο.

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