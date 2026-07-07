Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα αγοράσει έως και πέντε drones παρακολούθησης Triton

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεση συμμάχων να αγοράσουν έως και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης MQ-4C Triton από την Northrop Grumman. Αυτή η πρώτη αγορά drones Triton από τη συμμαχία θα ενισχύσει το πρόγραμμα επίγειας επιτήρησης του ΝΑΤΟ, συμπληρώνοντας τον υπάρχοντα στόλο RQ-4D Phoenix.

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ΡΟΥΤΕ ΝΑΤΟ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΝΑΤΟ προχωρά στην αγορά έως και πέντε μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιτήρησης μεγάλου υψομέτρου MQ-4C Triton, με τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τη Δανία να υπογράφουν επιστολή προθέσεων.
  • Πρόκειται για την πρώτη αγορά drones Triton από τη συμμαχία, τα οποία θα συμπληρώσουν τον τρέχοντα στόλο drones RQ-4D Phoenix του ΝΑΤΟ, που εδρεύουν στη Σικελία.
  • Τόσο τα drones Triton όσο και τα Phoenix θα χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα επίγειας επιτήρησης του ΝΑΤΟ, καθώς οι πληροφορίες, η επιτήρηση και η αναγνώριση είναι ζωτικής σημασίας για τη συμμαχία, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε.

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Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε την Τρίτη ότι οι σύμμαχοι αγοράζουν έως και πέντε Northrop Grumman (NOC.N), Μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης μεγάλου υψομέτρου MQ-4C Triton, με τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τη Δανία να υπογράφουν επιστολή προθέσεων για την αγορά.

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Αυτή είναι η πρώτη αγορά drones Triton από τη συμμαχία και θα συμπληρώσει τον τρέχοντα στόλο drones πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης RQ-4D Phoenix του ΝΑΤΟ που εδρεύουν στην αεροπορική βάση Sigonella στη Σικελία της Ιταλίας.

Τόσο το drones Triton όσο και το Phoenix θα χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα επίγειας επιτήρησης του ΝΑΤΟ. Και τα δύο drones βασίζονται στο Global Hawk της Northrop, το οποίο έχει άνοιγμα φτερών 35,4 μέτρα (116 πόδια) και μπορεί να παραμείνει στον αέρα για περισσότερες από 30 ώρες.

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Μιλώντας σε φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ρούτε δήλωσε ότι οι πληροφορίες, η επιτήρηση και η αναγνώριση είναι ζωτικής σημασίας για τη συμμαχία.

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