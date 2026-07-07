Καύσωνας στην Ισπανία: Σε κόκκινο συναγερμό κηρύχθηκαν τμήματα 3 Περιφερειών – Έως 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία

Η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κήρυξε σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα τμήματα της Καταλονίας, της Βαλένθιας και της Σαραγόσα, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Αυτός ο δεύτερος καύσωνας του καλοκαιριού σηματοδοτεί «εξαιρετικό κίνδυνο» και αναμένεται να διαρκέσει έως την Πέμπτη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Καύσωνας στην Ισπανία
Πηγή φωτό: AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κήρυξε σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα τμήματα τριών περιφερειών της ανατολικής Ισπανίας, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν μεταξύ 40 και 42 βαθμών Κελσίου.
  • Ο κόκκινος συναγερμός σηματοδοτεί «εξαιρετικό κίνδυνο» με πιθανές «πολύ σοβαρές επιπτώσεις» στα αγαθά και στον πληθυσμό.
  • Η Ισπανία, χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, αντιμετωπίζει περισσότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα, με την αύξηση αυτών και τη μείωση των βροχοπτώσεων να αποτελούν ιδανικό συνδυασμό για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κήρυξε σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα τμήματα τριών περιφερειών της ανατολικής Ισπανίας, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν μεταξύ 40 και 42 βαθμών Κελσίου.

Καύσωνας: Τα επικίνδυνα κύματα στην Ευρώπη και οι πιο ευάλωτες περιοχές στην Ελλάδα

Ο κόκκινος συναγερμός, ο οποίος αφορά σε τμήμα της Καταλονίας, της περιφέρειας της Βαλένθιας και αυτής της Σαραγόσα, σηματοδοτεί «εξαιρετικό κίνδυνο» με πιθανές «πολύ σοβαρές επιπτώσεις» στα αγαθά και στον πληθυσμό.

Ο νέος αυτός καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί έως την Πέμπτη. Η Ισπανία, χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, είναι συνηθισμένη στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εδώ και κάποια χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με περισσότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα, με πολύ μικρή ανάπαυλα στη διάρκεια όλου του καλοκαιριού.

Καύσωνας στην Ευρώπη: 1.200 «επιπλέον» θάνατοι σε Βέλγιο, 480 στην Ολλανδία – Φόβοι για αύξηση των θυμάτων

Ο δεύτερος καύσωνας του καλοκαιριού

Ο τωρινός καύσωνας είναι ο δεύτερος του καλοκαιριού ύστερα από έναν Ιούνιο που αποδείχθηκε ο δεύτερος πιο ζεστός από τότε που άρχισαν να τηρούνται μετρήσεις «με μέση θερμοκρασία υψηλότερη κατά 3,2 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τη φυσιολογική και η οποία έχει ξεπεραστεί μόνον από αυτή του 2025», υπενθύμισε η Aemet.

Η Ισπανία αντιμετώπισε επίσης το περσινό καλοκαίρι τις χειρότερες πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της.

Καύσωνας στην Ισπανία: 639 νεκροί σε μόλις μία εβδομάδα – Το «μαύρο» ρεκόρ της Μαδρίτης και της Καταλονίας

Η αύξηση των κυμάτων καύσωνα και η μείωση των βροχοπτώσεων κατά τόπους αποτελούν ιδανικό συνδυασμό για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση ή θαμνώδεις εκτάσεις, οι οποίες ξεσπούν πιο εύκολα όταν η βλάστηση και το έδαφος είναι ξερά.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ