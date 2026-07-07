Meteo: Έντονη δραστηριότητα στο ηφαίστειο της Αίτνας – Δείτε δορυφορικές εικόνες

Το ηφαίστειο της Αίτνας στη Σικελία της Ιταλίας παρουσίασε εκ νέου έντονη δραστηριότητα από τα τέλη Ιουνίου έως τις αρχές Ιουλίου 2026. Η επιστημονική ομάδα του METEO οπτικοποίησε, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων του Sentinel-5P, τις ποσότητες διοξειδίου του θείου (SO2) που εκπέμπονται, δείχνοντας την κίνηση του ηφαιστειακού νέφους προς τη Μεσόγειο και τα παράλια της Λιβύης.

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Εικόνα 1. Το νέφος SO2 από του ηφαιστείου της Αίτνας από δορυφορικά δεδομένα του Sentinel-5P στις 06/07/2026 12:27 UTC.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ηφαίστειο της Αίτνας στη Σικελία εισήλθε ξανά σε κατάσταση ηφαιστειακής δραστηριότητας, με φαινόμενα που ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουνίου και συνεχίστηκαν έως την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
  • Χρησιμοποιώντας δεδομένα του δορυφόρου Sentinel-5P, το ηφαιστειακό νέφος διοξειδίου του θείου (SO2) κινήθηκε νοτιοανατολικά, φτάνοντας μέχρι την Τρίπολη της Λιβύης στις 06 Ιουλίου 2026.
  • Η ηφαιστειακή δραστηριότητα έγινε ορατή και από τον δορυφόρο υψηλής ανάλυσης Sentinel-2 την Κυριακή 05 Ιουλίου 2026, κατά το πέρασμά του πάνω από τη Νότια Ιταλία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κατάσταση ηφαιστειακής δραστηριότητας εισήλθε ξανά το ηφαίστειο της Αίτνας στη Σικελία της Ιταλίας, με τα φαινόμενα να έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Ιουνίου και να συνεχίζονται μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα του δορυφόρου Sentinel-5P του προγράμματος Copernicus, η επιστημονική ομάδα του METEO οπτικοποίησε τις συνολικές ποσότητες ηφαιστειακού διοξειδίου του θείου (SO2) σε ολόκληρη την ατμοσφαιρική στήλη πάνω από κάθε σημείο του χάρτη (Εικόνα 1).

Ακολουθώντας τους επικρατούντες ανέμους, το ηφαιστειακό νέφος κινήθηκε αρχικά νοτιοανατολικά διασχίζοντας τη Μεσόγειο θάλασσα, φτάνοντας μέχρι και τα παράλια της Αφρικής, στην Τρίπολη, πρωτεύουσα της Λιβύης.

Τα δεδομένα αφορούν το μεσημέρι της Δευτέρας 06 Ιουλίου 2026.

Επιλέχθηκε το SO2 διότι αποτελεί βασική παράμετρο των εκπομπών από ηφαιστειακές εκρήξεις, εκπέμπεται σε μεγάλες ποσότητες και ανιχνεύεται σχετικά εύκολα από τους δορυφόρους. Επιπλέον, η επιλογή του SO2 παρέχει μια καθαρή εικόνα για την έκταση και την τροχιά μεταφοράς του ηφαιστειακού νέφους, απομονώνοντάς το από τις υπόλοιπες πηγές σωματιδίων, όπως η σκόνη.

Εικόνα 1. Το νέφος SO2 από του ηφαιστείου της Αίτνας από δορυφορικά δεδομένα του Sentinel-5P στις 06/07/2026 12:27 UTC.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα έγινε ορατή και από το δορυφόρο υψηλής ανάλυσης Sentinel-2 την Κυριακή 05 Ιουλίου 2026 κατά το πέρασμά του πάνω από την περιοχή της Νότιας Ιταλίας. (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Δορυφορική εικόνα του ηφαιστείου της Αίτνας από τον Sentinel-2 στις 05/07/2026.

 

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