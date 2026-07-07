Meteo: Έντονη δραστηριότητα στο ηφαίστειο της Αίτνας – Δείτε δορυφορικές εικόνες

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Σε κατάσταση ηφαιστειακής δραστηριότητας εισήλθε ξανά το ηφαίστειο της Αίτνας στη Σικελία της Ιταλίας, με τα φαινόμενα να έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Ιουνίου και να συνεχίζονται μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα του δορυφόρου Sentinel-5P του προγράμματος Copernicus, η επιστημονική ομάδα του METEO οπτικοποίησε τις συνολικές ποσότητες ηφαιστειακού διοξειδίου του θείου (SO2) σε ολόκληρη την ατμοσφαιρική στήλη πάνω από κάθε σημείο του χάρτη (Εικόνα 1).

Ακολουθώντας τους επικρατούντες ανέμους, το ηφαιστειακό νέφος κινήθηκε αρχικά νοτιοανατολικά διασχίζοντας τη Μεσόγειο θάλασσα, φτάνοντας μέχρι και τα παράλια της Αφρικής, στην Τρίπολη, πρωτεύουσα της Λιβύης.

Τα δεδομένα αφορούν το μεσημέρι της Δευτέρας 06 Ιουλίου 2026.

Επιλέχθηκε το SO2 διότι αποτελεί βασική παράμετρο των εκπομπών από ηφαιστειακές εκρήξεις, εκπέμπεται σε μεγάλες ποσότητες και ανιχνεύεται σχετικά εύκολα από τους δορυφόρους. Επιπλέον, η επιλογή του SO2 παρέχει μια καθαρή εικόνα για την έκταση και την τροχιά μεταφοράς του ηφαιστειακού νέφους, απομονώνοντάς το από τις υπόλοιπες πηγές σωματιδίων, όπως η σκόνη.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα έγινε ορατή και από το δορυφόρο υψηλής ανάλυσης Sentinel-2 την Κυριακή 05 Ιουλίου 2026 κατά το πέρασμά του πάνω από την περιοχή της Νότιας Ιταλίας. (Εικόνα 2).