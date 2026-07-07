Η αντίδραση της Τουρκίας μετά τις δηλώσεις Νετανιάχου: «Εκστρατεία παραπληροφόρησης»

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Στην αντεπίθεση πέρασε η Τουρκία μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, με την Άγκυρα να κατηγορεί το Τελ Αβίβ ότι διεξάγει συντονισμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης, υποστηρίζοντας ότι πρόσφατοι ισχυρισμοί του αποσκοπούν στην απόσπαση της διεθνούς προσοχής από τον πόλεμο στη Γάζα και τις πολιτικές της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε ανακοίνωση, όπου υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου εντάσσονται σε μια οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης και απορρίπτει τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος της Άγκυρας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «οι αβάσιμοι ισχυρισμοί, που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από Ισραηλινούς αξιωματούχους με συγκεκριμένο συντονισμό και χρονοδιάγραμμα, αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης».

«Ο Νετανιάχου και οι φίλοι του διαστρεβλώνουν σκόπιμα οποιαδήποτε κριτική απευθύνεται σε αυτούς και επιχειρούν να αλλάξουν την ατζέντα μέσω μιας συστηματικής προπαγανδιστικής εκστρατείας», προσθέτει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Σύμφωνα με την Άγκυρα, η διεθνής κοινότητα δεν πείθεται πλέον από τις ισραηλινές θέσεις και επαναλαμβάνει τις κατηγορίες της κατά της ισραηλινής κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και την πολιτική της στην περιοχή.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει ότι επιδιώκει τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και καλεί το Ισραήλ να υιοθετήσει διαφορετική πολιτική.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προχωρήσουν στην πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων στην Τουρκία, λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μιλώντας στο Fox News, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την Τουρκία «ένα καθεστώς μολυσμένο από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα» και εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.