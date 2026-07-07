Olaf: Εξαρθρώθηκε δίκτυο που είχε πουλήσει 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη – Τα εμπορεύματα δηλώνονταν ως παιχνίδια

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf) ανακοίνωσε την εξάρθρωση ενός δικτύου που είχε πουλήσει πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη. Τα επικίνδυνα αυτά προϊόντα, τα οποία δηλώνονταν ψευδώς ως παιχνίδια για να αποφύγουν τους ελέγχους, προέρχονταν από προμηθευτή στην Κίνα και εντοπίστηκαν σε Ρουμανία, Σερβία και Ισπανία. Η Olaf προειδοποιεί για τους σοβαρούς κινδύνους στην υγεία.

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Διεθνή Νέα

πλαστά προφυλακτικά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εξαρθρώθηκε δίκτυο που είχε πουλήσει περισσότερα από 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη, αδιαφορώντας για την υγεία των αγοραστών, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf).
  • Τα πλαστά προφυλακτικά πωλούνταν στην Ευρώπη υπό την ονομασία και το λογότυπο πολύ γνωστού εμπορικού σήματος, ενώ «τα εμπορεύματα δηλώνονταν ψευδώς ως παιχνίδια» για να διαφεύγουν τους ελέγχους.
  • «Τα πλαστά προφυλακτικά είναι επικίνδυνα» και «μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα», καθώς και κίνδυνο ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης ή έκθεσης σε τοξικές ουσίες.

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Εξαρθρώθηκε δίκτυο που είχε πουλήσει περισσότερα από 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη, αδιαφορώντας για την υγεία των αγοραστών, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf).

«Αυτά τα πλαστά προφυλακτικά πωλήθηκαν στην Ευρώπη υπό την ονομασία και το λογότυπο πολύ γνωστού εμπορικού σήματος», διευκρίνισε η ευρωπαϊκή υπηρεσία, η οποία κατάφερε με τη συνδρομή εθνικών τελωνειακών Αρχών να διαπιστώσει ότι τα προϊόντα «που κατασχέθηκαν στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Ισπανία» προέρχονταν από τον ίδιο προμηθευτή που βρίσκεται στην Κίνα.

Σε συνεργασία με τις κινεζικές Αρχές, η Olaf κατάφερε να βρει τα ίχνη του εξαγωγέα που έκανε τις αποστολές.

«Τα εμπορεύματα δηλώνονταν ψευδώς ως παιχνίδια, προφανώς με σκοπό να διαφεύγουν τους ελέγχους των εθνικών Αρχών», ενώ τα προφυλακτικά, ως ιατρικά προϊόντα, υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες και προδιαγραφές στην Ευρώπη, επεσήμανε η υπηρεσία.

«Τα πλαστά προφυλακτικά είναι επικίνδυνα. Μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα», χωρίς βεβαίως να ξεχνάμε τον κίνδυνο ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης ή έκθεσης σε τοξικές ουσίες, υπενθύμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός διευθυντής της Olaf, Πετρ Κλέμεντ, σε δήλωσή του που αναφέρεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.

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