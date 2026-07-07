Ρόδος: Πέταξε συσκευασία με 214 γραμμάρια κοκαΐνης για να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο για τον εντοπισμό ενός 25χρονου, ο οποίος φέρεται να ξεφορτώθηκε μία συσκευασία που περιείχε ποσότητα κοκαΐνης, ενώ κινείτο με μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (5/7), όταν ο 25χρονος, αντιλαμβανόμενος τους αστυνομικούς που έκαναν περιπολία, πέταξε στο οδόστρωμα μία συσκευασία που περιείχε 214 γραμμάρια κοκαΐνης και ανέπτυξε ταχύτητα, καταφέρνοντας να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί περισυνέλαξαν την ποσότητα των ναρκωτικών και ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησαν, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του 25χρονου. Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκε η 48χρονη συγκάτοικός του.

Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του 25χρονου και της 48χρονης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άλλα 2,6 γραμμάρια κοκαΐνης, 59,4 γραμμάρια κάνναβης, το ποσό των 2.040 ευρώ, μία ζυγαριά ακριβείας και ποσότητα σόδας, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιείται για τη νόθευση της κοκαΐνης.

Η 48χρονη συνελήφθη, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 25χρονου.