Εύβοια: Συνελήφθησαν 2 ανήλικοι για πρόκληση φωτιάς στην Ερέτρια – Φέρονται να έριξαν κροτίδες

Δύο ανήλικοι, 12 και 13 ετών, συνελήφθησαν στην Ερέτρια της Εύβοιας, καθώς φέρονται να προκάλεσαν φωτιά ρίχνοντας κροτίδες, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας. Το περιστατικό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των 167 συλλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή του έτους έως τις 6 Ιουλίου 2026 για πυρκαγιές, με την Πυροσβεστική να τονίζει την ανθρώπινη αμέλεια ως κύρια αιτία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στην Ερέτρια, στην Εύβοια, καθώς φέρονται να έριξαν κροτίδες με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Εκτός από τους δύο ανήλικους, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.
  • Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 6η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 527 διοικητικά πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 167 συλλήψεις για πυρκαγιές.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Τονίζει ότι η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για φωτιά που ξέσπασε χθες στην Ερέτρια, στην Εύβοια, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Τα δύο παιδιά, ηλικίας 12 και 13 ετών, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου από υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου Χαλκίδας, καθώς φέρονται να έριξαν κροτίδες με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε πρανές του δρόμου.

Σημειώνεται ότι για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ακολούθησε η προανακριτική διερεύνηση από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας.

Εκτός από τους δύο ανήλικους συνελήφθησαν και οι γονείς τους, ηλικίας 35 και 42 ετών, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

167 συλλήψεις από την 6η Ιουλίου

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 6η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 527 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 665.385,48 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 167 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 154 (92,22%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (7,78%) από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», σημειώνει η Πυροσβεστική.

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