Μυστήριο στα έγκατα της Γης: Ξαφνική αναστροφή στον εσωτερικό πυρήνα αφήνει άναυδους τους επιστήμονες

Μια αναπάντεχη αναστροφή στη ροή του λιωμένου σιδήρου κάτω από τον Ειρηνικό Ωκεανό προσφέρει στους επιστήμονες μια πιο καθαρή εικόνα για το πώς εξελίσσεται το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Το μαγνητικό πεδίο της Γης —η αόρατη ασπίδα που προστατεύει τον πλανήτη από τα φορτισμένα σωματίδια που εκτοξεύονται από τον Ήλιο— τροφοδοτείται από έναν στροβιλιζόμενο ωκεανό λιωμένου σιδήρου, κρυμμένο χιλιάδες χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια μας.

Παρόλο που αυτό το βαθύ εσωτερικό είναι απροσπέλαστο, τα αργά κινούμενα ρεύματά του αφήνουν ανεπαίσθητα αποτυπώματα στο μαγνητικό πεδίο πάνω από την επιφάνεια.

Μια νέα μελέτη αποκάλυψε τώρα ότι ένα από αυτά τα ρεύματα συμπεριφέρθηκε με τρόπο που οι επιστήμονες δεν περίμεναν, αλλάζοντας απότομα κατεύθυνση κάτω από τον Ειρηνικό Ωκεανό και προσφέροντας νέα στοιχεία για την κρυφή μηχανή που κινεί το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Η ανακάλυψη αυτή αμφισβητεί την παλαιά άποψη ότι η ροή μεγάλης κλίμακας στον εξωτερικό πυρήνα αλλάζει μόνο σταδιακά, σε βάθος δεκαετιών. Συνδυάζοντας επίγειες μετρήσεις σχεδόν 30 ετών με δορυφορικές παρατηρήσεις, οι ερευνητές αναπαρέστησαν πώς μια τεράστια περιοχή υγρού σιδήρου άλλαξε ξαφνικά πορεία, προσφέροντας μια από τις πιο καθαρές εικόνες μέχρι σήμερα για τις δυναμικές διεργασίες που εξελίσσονται περίπου 2.200 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Μια αναστροφή κάτω από τον Ειρηνικό

Το 2010, μια ευρεία περιοχή ρευστού πλούσιου σε σίδηρο, βαθιά κάτω από τον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, άλλαξε πορεία: Από μια ασθενή κίνηση προς τα δυτικά, άρχισε να ρέει με ορμή προς τα ανατολικά.

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τι πυροδότησε αυτή την αναστροφή, όμως πρόσφατα αναλυμένα δεδομένα από τις αποστολές Swarm και CryoSat του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), σε συνδυασμό με παρατηρήσεις από τον γερμανικό δορυφόρο CHAMP και τον δανέζικο Ørsted, επέτρεψαν στους ερευνητές να εξετάσουν το φαινόμενο με πρωτοφανή λεπτομέρεια.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Studies of Earth’s Deep Interior, συνδυάζει δορυφορικές παρατηρήσεις με επίγειες μαγνητικές μετρήσεις που καλύπτουν το διάστημα από το 1997 έως το 2025.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο εξωτερικός πυρήνας της Γης ενδέχεται να είναι σημαντικά πιο δυναμικός από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα, εγείροντας νέα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα βαθύτερα στρώματα του πλανήτη και για το πώς εξελίσσεται το μαγνητικό πεδίο με την πάροδο του χρόνου.

Οι επιστήμονες θεωρούσαν προηγουμένως τον εξωτερικό πυρήνα ως ένα σύστημα με σχετικά σταθερή κίνηση. Αυτή η σημαντική μεταβολή υποδηλώνει ότι η κυκλοφορία του μπορεί να αλλάξει πολύ πιο απότομα από ό,τι αναμενόταν.

Η μελέτη προσφέρει νέα στοιχεία για τις ταραχώδεις διεργασίες που δημιουργούν το μαγνητικό πεδίο της Γης και ενδέχεται να υποδεικνύει συνδέσεις ανάμεσα στην κίνηση στον εξωτερικό πυρήνα και στις αλλαγές που συντελούνται ακόμη βαθύτερα στο εσωτερικό της Γης.

Ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Φρέντερικ Νταλ Μάντσεν (Frederik Dahl Madsen) από τη Σχολή Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, δήλωσε:

«Η μεγάλης κλίμακας αναστροφή της ροής κάτω από τον Ειρηνικό εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά του βαθιού εσωτερικού της Γης. Οι επιστήμονες θέλουν τώρα να κατανοήσουν εάν αυτή η αναστροφή αποτελεί μια βραχύβια διακύμανση, μέρος μιας επαναλαμβανόμενης ταλάντωσης ή μια νέα σταθερή ισορροπία στην κυκλοφορία του πυρήνα. Απαραίτητη είναι η συνεχής παρακολούθηση ώστε να προσδιορίσουμε πώς θα εξελιχθεί η ροή τα επόμενα χρόνια».

Ο Φρέντερικ εξήγησε επίσης ότι το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα υποδηλώνει ότι η ανατολική ροή στον Ειρηνικό έχει εξασθενήσει από το 2020, προσθέτοντας:

«Η εμφάνιση της ισχυρής ανατολικής ροής στον Ειρηνικό συμπίπτει χρονικά με μια αλλαγή στη συμπεριφορά του εσωτερικού πυρήνα, όπως προκύπτει από τη γεωδαισία και τη σεισμολογία, και υποθέτουμε ότι αυτές οι αλλαγές στο βαθύ εσωτερικό συνδέονται με τις μεταβολές στη ροή κάτω από τον Ειρηνικό».

Ο ρευστός πυρήνας της Γης ανιχνεύθηκε από το διάστημα

Το μαγνητικό πεδίο της Γης προέρχεται από την κίνηση στον υγρό εξωτερικό πυρήνα, όπου ο ηλεκτρικά αγώγιμος λιωμένος σίδηρος κινείται γύρω από τον στερεό εσωτερικό πυρήνα. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως γεωδυναμό, αλλάζει συνεχώς, αν και πολλά από τα μεγαλύτερα μοτίβα ροής της έδειχναν αρκετά σταθερά κατά τη διάρκεια δεκαετιών παρατήρησης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) εκτόξευσε τους τρεις δορυφόρους Swarm το 2013. Κάθε δορυφόρος φέρει εξαιρετικά ευαίσθητα μαγνητόμετρα που μπορούν να χαρτογραφήσουν το μαγνητικό πεδίο της Γης με εξαιρετική ακρίβεια.

Επειδή οι δορυφόροι πετούν σε προσεκτικά συντονισμένες τροχιές, βοηθούν στον διαχωρισμό των μαγνητικών σημάτων του πυρήνα από εκείνα που παράγονται από τον φλοιό, τους ωκεανούς, την ιονόσφαιρα και τη μαγνητόσφαιρα.

Οι μετρήσεις επέτρεψαν στους ερευνητές να αναπαραστήσουν τα μεταβαλλόμενα μοτίβα ροής στο όριο μεταξύ πυρήνα και μανδύα. Βοήθησαν επίσης στον εντοπισμό των ξαφνικών αλλαγών που συνδέονται με την αναστροφή στον Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς και με το γεωμαγνητικό «τίναγμα» (geomagnetic jerk) του 2017.

Σύμφωνα με τη Διευθύντρια της Αποστολής Swarm του ESA, Άνια Στρόμε (Anja Stromme), η μακροχρόνια συλλογή δεδομένων από το Swarm ήταν καθοριστική για τη μελέτη. Όπως σημείωσε η ίδια: «Αν και το Swarm εκτοξεύτηκε μετά το δραματικό γεγονός της αναστροφής το 2010, παρείχε δεδομένα υψηλής ακρίβειας που μας δίνουν πληροφορίες για τον εσωτερικό πυρήνα της Γης κατά την περίοδο που ακολούθησε».

«Το σημαντικό είναι ότι το Swarm προσφέρει συνεχή παγκόσμια κάλυψη για πολλά έτη, επιτρέποντας στους επιστήμονες να παρακολουθούν πώς εξελίσσεται η δυναμική του πυρήνα με την πάροδο του χρόνου, αντί να βασίζονται μόνο σε επίγεια μαγνητικά παρατηρητήρια.

Οι μακράς διάρκειας δορυφορικές μαγνητικές μετρήσεις επιτρέπουν στους ερευνητές να παρακολουθούν τις αλλαγές στο γεωμαγνητικό δυναμό σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και να βελτιώνουν τα μοντέλα εξέλιξης του μαγνητικού πεδίου της Γης. Οι μελλοντικές παρατηρήσεις από αποστολές όπως το Swarm θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο».

Οι δορυφορικές παρατηρήσεις βοήθησαν επίσης τους ερευνητές να εντοπίσουν κυματοειδείς επιταχύνσεις και ταχέως μεταβαλλόμενες δομές ροής, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν χαθεί σε σύνολα δεδομένων με περισσότερο «θόρυβο».

Η μελέτη υποδεικνύει επιπλέον ότι η ανατολική ροή ενδέχεται τώρα να εξασθενεί, αφού έφτασε στο αποκορύφωμά της πριν από μερικά χρόνια, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα η αναστροφή αυτή να ήταν μια προσωρινή ταλάντωση ή μέρος ενός μεγαλύτερου φυσικού κύκλου στη δυναμική του πυρήνα.

Κατανόηση του γιγαντιαίου συστήματος της Γης

Οι διεργασίες αυτές, συμβαίνουν πολύ κάτω από την επιφάνεια της Γης και δεν αποτελούν απειλή για τους ανθρώπους ή το κλίμα. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητες για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο πλανήτης.

Η κίνηση στον υγρό εξωτερικό πυρήνα σιδήρου δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο βοηθά στην προστασία του πλανήτη από τα φορτισμένα σωματίδια που εκτοξεύονται από τον Ήλιο. Χωρίς αυτή την ασπίδα, η ατμόσφαιρα και τα τεχνολογικά συστήματα της Γης θα ήταν πολύ περισσότερο εκτεθειμένα στην επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία.

Το μαγνητικό πεδίο της Γης εξελίσσεται συνεχώς. Καθώς η ροή στον πυρήνα μεταβάλλεται, το πεδίο μετατοπίζεται επίσης αργά, με επιπτώσεις που επηρεάζουν τα συστήματα πλοήγησης, τις λειτουργίες των διαστημοπλοίων και τα μοντέλα του διαστημικού καιρού κοντά στη Γη. Για τον λόγο αυτό, η κατανόηση των αλλαγών στον πυρήνα είναι σημαντική τόσο για τη βασική επιστήμη όσο και για πρακτικές εφαρμογές.

Σύμφωνα με την Ελιζαμπέτα Ιορφίντα (Elisabetta Iorfida), Επιστήμονα της Αποστολής Swarm του ESA, η αναστροφή στον Ειρηνικό αμφισβητεί την ιδέα ότι ο εξωτερικός πυρήνας ελέγχεται κυρίως από μια σταθερή κυκλοφορία προς τα δυτικά. Όπως σημείωσε η ίδια:

«Η μελέτη δείχνει ότι οι περιφερειακές αλλαγές μπορούν να εμφανιστούν γρήγορα, μέσα σε μία μόλις δεκαετία. Τα ευρήματα ενδέχεται επίσης να βοηθήσουν τους επιστήμονες να διερευνήσουν πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εξωτερικού πυρήνα, του εσωτερικού πυρήνα και του κατώτερου μανδύα της Γης, προσφέροντας έτσι περισσότερες γνώσεις για το όριο πυρήνα-μανδύα, το οποίο αποτελεί μια κρίσιμη περιοχή για τη δυναμική του βαθέος εσωτερικού της Γης».

«Η έρευνα αυτή εγείρει συναρπαστικά ερωτήματα σχετικά με το πώς τα βαθύτερα στρώματα της Γης συνδέονται δυναμικά μεταξύ τους. Καθώς το μαγνητικό πεδίο συνεχίζει να εξελίσσεται, οι δορυφορικές αποστολές μάς προσφέρουν μια ολοένα και πιο λεπτομερή εικόνα για τις δυναμικές διεργασίες που ξετυλίγονται βαθιά μέσα στον πλανήτη μας, αποκαλύπτοντας ότι ο πυρήνας της Γης ενδέχεται να είναι πολύ πιο μεταβλητός και πολύπλοκος από ό,τι πιστεύαμε κάποτε».