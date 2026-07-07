«Κοιμήθηκα πολύ καλά χθες το βράδυ. Εσύ;» – Η γάτα του Βέλγου πρωθυπουργού τρολάρει τον Τραμπ μετά τη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο επίσημος λογαριασμός Instagram της γάτας του Βέλγου πρωθυπουργού έδωσε μια έμμεση απάντηση στον θρίαμβο της εθνικής ομάδας επί των ΗΠΑ, μετά την αμφιλεγόμενη παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μάξιμους, η αγαπημένη γάτα του Βέλγου πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ, εμφανίστηκε στο Instagram ξαπλωμένη σε ένα χαλί κρατώντας ένα λούτρινο παιχνίδι με την εικόνα του προέδρου των ΗΠΑ.

«Κοιμήθηκα πολύ καλά χθες το βράδυ. Εσύ;» αναφέρεται στο συννεφάκι ομιλίας στα ολλανδικά.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maximus Textoris Pulcher (@maximustp16)



Τον λογαριασμό του Maximus στο Instagram διαχειρίζεται η ομάδα του De Wever και συχνά ξεφεύγει από το πολιτικό πεδίο, με σαρδόνια, αν και έμμεσα, σχόλια για συναδέλφους πολιτικούς ή γεγονότα.

Ο εκπρόσωπος του Ντε Βέβερ αρνήθηκε τη Δευτέρα να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη άσκηση πίεσης από τον Τραμπ για την ανατροπή της κόκκινης κάρτας που δόθηκε στον Αμερικανό επιθετικό Φαλορίν Μπαλογκούν.

Αντ’ αυτού, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης παρέπεμπαν σε μια άλλη ανάρτηση του Maximus, η οποία είναι μια φωτογραφία της γάτας να σκύβει δίπλα σε μια κόκκινη κάρτα: «Κόκκινη κάρτα: Θα παίξω ούτως ή άλλως!», έγραφε το συννεφάκι.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maximus Textoris Pulcher (@maximustp16)

Ο Ντε Βέβερ και ο Τραμπ θα παραστούν και οι δύο στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε σήμερα στην Άγκυρα, αν και ο Βέλγος ηγέτης δεν θα βρίσκεται σε τόσο άνετο έδαφος. Το Βέλγιο έχει δεσμευτεί να επιτύχει τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, αλλά προβλεπόταν να επιτύχει τον στόχο του 2% μόλις το 2025 μετά από χρόνια καθυστέρησης.