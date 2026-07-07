Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο κόντρα στην FIFA και τον Τραμπ «διέλυσε» με 4-1 τις ΗΠΑ και προκρίθηκε στα προημιτελικά

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Το Βέλγιο νίκησε 4-1 τις ΗΠΑ στο Σιάτλ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο Ντε Κετελάρε ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς πέτυχε δύο γκολ και έδωσε μία ασίστ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» πήραν την τέταρτη πρόκρισή τους σε προημιτελικά Μουντιάλ και θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το Βέλγιο πήρε νωρίς το προβάδισμα

Το Βέλγιο μπήκε καλύτερα στον αγώνα και πίεσε από τα πρώτα λεπτά. Ο Καστάνιε απείλησε μόλις στο πρώτο λεπτό με τεχνικό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Φρις απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ.

Η πρώτη σημαντική ευκαιρία των Βέλγων ήρθε στο 7ο λεπτό, όταν ο Τίλεμανς βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει σωστά τη φάση.

Δύο λεπτά αργότερα, το Βέλγιο άνοιξε το σκορ. Ο Ράσκιν διεκδίκησε την μπάλα μέσα στην περιοχή και γύρισε προς τον Ντε Κετελάρε, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι ΗΠΑ ισοφάρισαν στο 31ο λεπτό. Ο Τίλμαν εκτέλεσε φάουλ από καλή θέση, η μπάλα βρήκε στον Βανάκεν, άλλαξε πορεία και κατέληξε στην εστία του Κουρτουά.

Η απάντηση του Βελγίου ήταν άμεση. Στο 33ο λεπτό, ο Τροσάρ έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Ντε Κετελάρε σκόραρε με κεφαλιά, δίνοντας ξανά προβάδισμα στην ομάδα του.

Το Βέλγιο είχε ακόμη μία καλή στιγμή πριν από την ανάπαυλα. Στο 43ο λεπτό, ο Λουκεμπάκιο πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Ντε Κάιπερ, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 2-1.

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Το λάθος του Φρις και το γκολ του Βανάκεν

Οι ΗΠΑ μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο να βρουν δεύτερη ισοφάριση, όμως το Βέλγιο αξιοποίησε ένα λάθος στην αμερικανική άμυνα και πήρε σαφές προβάδισμα.

Στο 57ο λεπτό, ο Φρις βγήκε μακριά από την περιοχή του και έχασε την μπάλα από τον Ντε Κετελάρε. Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός την έκλεψε και ο Βανάκεν σκόραρε με σουτ, κάνοντας το 3-1.

Οι ΗΠΑ προσπάθησαν να αντιδράσουν στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Στο 79ο λεπτό, ο Μπερχάλτερ επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Λίγο αργότερα, ο Μπάλογκαν βρέθηκε απέναντι από τον Κουρτουά από πλάγια θέση, όμως ο τερματοφύλακας του Βελγίου απέκρουσε την προσπάθειά του.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις. Ο Λουκάκου σκόραρε μέσα από την περιοχή και έκανε το 4-1, σφραγίζοντας την πρόκριση του Βελγίου στους «8» του Μουντιάλ.