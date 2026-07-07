Σαν σήμερα 7 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Ημέρα της γλώσσας Σουαχίλι

Γεγονότα

1550: Οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών.

Οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. 1770: Ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και τέσσερα ελληνικά πλοία. Σε αντίποινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1.000 Έλληνες της Σμύρνης.

Ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και τέσσερα ελληνικά πλοία. Σε αντίποινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1.000 Έλληνες της Σμύρνης. 1928: Το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι.

Το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. 1974: Η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. 1989: 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων πέντε υπουργών του ΠΑΣΟΚ, για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη Κάθαρση.

144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων πέντε υπουργών του ΠΑΣΟΚ, για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη Κάθαρση. 2005: Τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο, με τρεις εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες, ο απολογισμός.

Τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο, με τρεις εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες, ο απολογισμός. 2019: Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνοδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007, την σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της Κεντροαριστεράς και της εν γένει Αριστεράς και την μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στην Βουλή. Τα αποτελέσματα: ΝΔ 39,85% (158 έδρες), ΣΥΡΙΖΑ 31,53% των ψήφων ( 86 έδρες), ΚΙΝΑΛ 8,10% (22 έδρες), το ΚΚΕ το 5,30% (15 έδρες), Ελληνική Λύση 3,70% (10 έδρες) και ΜεΡα25 3,44% (9 έδρες), Λοιπά Κόμματα 8,08%.

Γεννήσεις

1893: Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, Ρώσος ποιητής. (Θαν. 14/4/1930)

Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, Ρώσος ποιητής. (Θαν. 14/4/1930) 1901: Βιτόριο ντε Σίκα, Ιταλός σκηνοθέτης, «πατέρας» του ιταλικού νεορεαλισμού

Βιτόριο ντε Σίκα, Ιταλός σκηνοθέτης, «πατέρας» του ιταλικού νεορεαλισμού 1936: Νίκος Ξυλούρης, Έλληνας τραγουδιστής και λυράρης. (Θαν. 8/2/1980)

Νίκος Ξυλούρης, Έλληνας τραγουδιστής και λυράρης. (Θαν. 8/2/1980) 1940: Ρίνγκο Σταρ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, Άγγλος μουσικός, ντράμερ των Beatles.

Θάνατοι