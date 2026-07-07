Ιράν: Σφοδρή αντίδραση στις δηλώσεις του Γερμανού ΥΠΕΞ για τα Στενά του Ορμούζ

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, με αφορμή τις δηλώσεις του σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Ο Γερμανός ΥΠΕΞ είχε δηλώσει ότι το Ιράν πρέπει να πληρώσει για την αποναρκοθέτηση μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού, ενώ ο Μπαγκαΐ χαρακτήρισε τη γερμανική τοποθέτηση «απολύτως ντροπιαστική» και κατηγόρησε τη Γερμανία για συνενοχή σε «εγκλήματα πολέμου» κατά του ιρανικού λαού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δριμεία επίθεση κατά του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, χαρακτηρίζοντας τη γερμανική τοποθέτηση «απολύτως ντροπιαστική» και «διαστρέβλωση της πραγματικότητας».
  • Από την πλευρά του, ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γιόχαν Βάντεφουλ, ανέφερε πως «το Ιράν έχει ναρκοθετήσει παράνομα μια διεθνή θαλάσσια οδό» και ζήτησε να αναλάβει το κόστος της αποναρκοθέτησης.
  • Το Ιράν κατηγόρησε τη Γερμανία για τον ρόλο που θεωρεί ότι διαδραμάτισε στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι το Βερολίνο φέρει ευθύνη για τη στήριξη της στρατιωτικής επιθετικότητας κατά του Ιράν και συνενοχή σε «εγκλήματα πολέμου».

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Δριμεία επίθεση κατά του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, με αφορμή τις δηλώσεις του σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη γερμανική τοποθέτηση «απολύτως ντροπιαστική», κάνοντας λόγο για «διαστρέβλωση της πραγματικότητας» και παρομοιάζοντάς την με τον Μεφιστοφελή από τον «Φάουστ» του Γκαίτε.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός ΥΠΕΞ, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Handelsblatt», ανέφερε πως «δεν χρειάζεται να προσφέρουμε τίποτα στην Τεχεράνη· αντιθέτως, το Ιράν έχει ναρκοθετήσει παράνομα μια διεθνή θαλάσσια οδό».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, παρότι η Γερμανία δεν προτίθεται σε αυτή τη φάση να ζητήσει οικονομική αποζημίωση για τις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, «θα ήταν δικαιολογημένο» το Ιράν να αναλάβει το κόστος, καθώς, όπως υποστήριξε, πρόκειται για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το καθεστώς.

Παράλληλα, ο Μπαγκαΐ υποστήριξε ότι η Γερμανία φέρει ευθύνη για τη στήριξη της στρατιωτικής επιθετικότητας κατά του Ιράν και την κατηγόρησε για συνενοχή σε έναν, όπως είπε, «παράνομο πόλεμο» και σε «εγκλήματα πολέμου» εις βάρος του ιρανικού λαού.

Τέλος, το Ιράν κατηγόρησε τη Γερμανία για τον ρόλο που θεωρεί ότι διαδραμάτισε στην υπόθεση και υποστήριξε ότι το Βερολίνο θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.

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