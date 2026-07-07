Ιράν: Σφοδρή αντίδραση στις δηλώσεις του Γερμανού ΥΠΕΞ για τα Στενά του Ορμούζ

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Δριμεία επίθεση κατά του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, με αφορμή τις δηλώσεις του σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη γερμανική τοποθέτηση «απολύτως ντροπιαστική», κάνοντας λόγο για «διαστρέβλωση της πραγματικότητας» και παρομοιάζοντάς την με τον Μεφιστοφελή από τον «Φάουστ» του Γκαίτε.

The German Foreign Minister’s rhetoric on the Strait of Hormuz is utterly shameful — a grotesque distortion of reality that reeks of Mephistopheles in Goethe’s Faust. Germany must be held fully accountable for its complicity in military aggression against Iran and bear the heavy… pic.twitter.com/pA1SUnyD4p — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) July 6, 2026

Από την πλευρά του, ο Γερμανός ΥΠΕΞ, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Handelsblatt», ανέφερε πως «δεν χρειάζεται να προσφέρουμε τίποτα στην Τεχεράνη· αντιθέτως, το Ιράν έχει ναρκοθετήσει παράνομα μια διεθνή θαλάσσια οδό».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, παρότι η Γερμανία δεν προτίθεται σε αυτή τη φάση να ζητήσει οικονομική αποζημίωση για τις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, «θα ήταν δικαιολογημένο» το Ιράν να αναλάβει το κόστος, καθώς, όπως υποστήριξε, πρόκειται για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το καθεστώς.

🇩🇪 Iran must pay for demining the Strait of Hormuz, says German Foreign Minister Johann Wadephul. Iran illegally mined the international shipping lane,

Wadephul told the Handelsblatt newspaper. Tehran must cover these costs, as the damage caused by the Iranian regime is being… pic.twitter.com/CThsOG1h9E — News.Az (@news_az) July 6, 2026

Παράλληλα, ο Μπαγκαΐ υποστήριξε ότι η Γερμανία φέρει ευθύνη για τη στήριξη της στρατιωτικής επιθετικότητας κατά του Ιράν και την κατηγόρησε για συνενοχή σε έναν, όπως είπε, «παράνομο πόλεμο» και σε «εγκλήματα πολέμου» εις βάρος του ιρανικού λαού.

Τέλος, το Ιράν κατηγόρησε τη Γερμανία για τον ρόλο που θεωρεί ότι διαδραμάτισε στην υπόθεση και υποστήριξε ότι το Βερολίνο θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.