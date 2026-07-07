Κίνα: Δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στον Νότιο Ειρηνικό

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Η Κίνα πραγματοποίησε τη Δευτέρα δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς από πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στον Νότιο Ειρηνικό, σε μια σπάνια στρατιωτική ενέργεια που προκάλεσε ανησυχία και αντιδράσεις σε χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο πύραυλος έφερε εικονική κεφαλή. Το πρακτορείο μετέδωσε ότι η εκτόξευση έγινε στις 12:01, τοπική ώρα, στο πλαίσιο της ετήσιας στρατιωτικής εκπαίδευσης του κινεζικού ναυτικού.

Το κινεζικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η δοκιμή ήταν σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πρακτική. Το Πεκίνο υποστήριξε επίσης ότι η εκτόξευση δεν στρεφόταν εναντίον οποιασδήποτε χώρας ή συγκεκριμένου στόχου.

Η προηγούμενη δοκιμή στον Ειρηνικό

Η προηγούμενη αντίστοιχη δοκιμή στον Ειρηνικό είχε πραγματοποιηθεί το 2024, όταν η Κίνα εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με εικονική κεφαλή. Εκείνη ήταν η πρώτη τέτοια δοκιμή του Πεκίνου από το 1980.

Αναλυτές είχαν εκτιμήσει τότε ότι η συγκεκριμένη δοκιμή θύμιζε τις αντίστοιχες επιχειρησιακές δοκιμές των Ηνωμένων Πολιτειών με δικούς τους βαλλιστικούς πυραύλους. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι η ενέργεια επιβεβαίωνε την αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της Κίνας και τον ενισχυμένο ρόλο της ως παγκόσμιας δύναμης.

Η αντίδραση των ΗΠΑ

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ παρακολούθησε τη δοκιμαστική εκτόξευση της Κίνας και εξέφρασε, με ανακοίνωσή του, «μεγάλη ανησυχία».

«Την περίοδο που οι ΗΠΑ εργάζονται πιο σκληρά παρά ποτέ για να αποτρέψουν την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, η Κίνα κάνει το αντίθετο. Η ταχεία και αδιαφανής μεγέθυνση του πυρηνικού οπλοστασίου του Πεκίνου εγείρει μεγάλη ανησυχία στην περιφέρεια και στον κόσμο», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ.

Η δοκιμή επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Κίνας, καθώς και για τον ρόλο της στον στρατηγικό ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ στον Ειρηνικό.

Πηγές: AP, Reuters