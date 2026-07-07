ΗΠΑ: Αναταράξεις στους Δημοκρατικούς μετά την καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε βάρος του Γκράχαμ Πλάτνερ

Σοβαρές αναταράξεις προκαλεί στο Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ η καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε βάρος του Γκράχαμ Πλάτνερ, υποψηφίου για τη Γερουσία στο Μέιν. Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, προβεβλημένα στελέχη και πολιτικές οργανώσεις απέσυραν τη δημόσια στήριξή τους, ενώ στο εσωτερικό του κόμματος άνοιξε η συζήτηση για το ενδεχόμενο αντικατάστασής του στο ψηφοδέλτιο.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από δημοσίευμα του Politico. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, γυναίκα με την οποία ο Πλάτνερ διατηρούσε στο παρελθόν σχέση υποστηρίζει ότι το 2021 την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη, παρά τη ρητή άρνησή της.

Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι της, την ώρα που ο υποψήφιος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ίδια υποστηρίζει ότι μετά το συμβάν διέκοψε κάθε επαφή μαζί του και του ξεκαθάρισε ότι η πράξη δεν ήταν συναινετική.

Ο Πλάτνερ αρνείται τις κατηγορίες

Ο Γκράχαμ Πλάτνερ αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και τους χαρακτηρίζει ψευδείς. Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι εξετάζει τα επόμενα βήματα της προεκλογικής του εκστρατείας, αναγνωρίζοντας ότι οι καταγγελίες δημιουργούν νέα πολιτικά δεδομένα.

Η δημοσιοποίηση της καταγγελίας προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στο εσωτερικό των Δημοκρατικών. Ο Ρο Κάνα ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη στήριξή του, τονίζοντας ότι οι καταγγελίες για σεξουαλική βία αποτελούν «κόκκινη γραμμή» και καλώντας τον Πλάτνερ να αποχωρήσει από την εκλογική αναμέτρηση.

Την ίδια στάση υιοθέτησε και ο Ρούμπεν Γκαλέγκο, ενώ την υποστήριξή της απέσυρε και η πολιτική οργάνωση End Citizens United.

Συζητήσεις για πιθανή αντικατάσταση

Παρότι ο Πλάτνερ είχε επικρατήσει με μεγάλη διαφορά στις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές του Απριλίου, η νομοθεσία του Μέιν επιτρέπει την αντικατάστασή του στο ψηφοδέλτιο, εφόσον ο ίδιος αποσυρθεί έως τις 13 Ιουλίου.

Ο υποψήφιος έχει ήδη ακυρώσει προγραμματισμένες προεκλογικές εμφανίσεις, ενώ στους Δημοκρατικούς έχουν αρχίσει οι συζητήσεις για πιθανούς αντικαταστάτες. Μεταξύ των ονομάτων που αναφέρονται βρίσκονται ο πρώην πολιτειακός γερουσιαστής Τρόι Τζάκσον και η γραμματέας Επικρατείας του Μέιν, Σένα Μπέλοους.

Η νέα καταγγελία προστίθεται σε προηγούμενες αντιπαραθέσεις γύρω από το πολιτικό προφίλ του Πλάτνερ. Ο υποψήφιος είχε δεχθεί κριτική για παλαιότερες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για τατουάζ που έχει αναγνωριστεί ως ναζιστικό σύμβολο. Τα στοιχεία αυτά είχαν προκαλέσει επιφυλάξεις ακόμη και μεταξύ στελεχών του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η υπόθεση αναμένεται να επηρεάσει την εκλογική μάχη στο Μέιν, μια πολιτεία που θεωρείται κρίσιμη για τις ισορροπίες στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Πηγή: AP