Σιλβέστερ Σταλόνε: Το τρυφερό μήνυμα της συζύγου του για τα 80α γενέθλιά του

Η Τζένιφερ Φλάβιν έστειλε δημόσια μήνυμα αγάπης στον Σιλβέστερ Σταλόνε, με αφορμή τα γενέθλιά του. Το πρώην μοντέλο δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από την κοινή τους ζωή και συνόδευσε την ανάρτηση με λόγια αγάπης για τον αστέρα του Χόλιγουντ.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του Ρόκι, έκλεισε τα 80 του χρόνια. Η σύζυγός του, με την οποία είναι παντρεμένος από το 1997, αναφέρθηκε στη σχέση τους και στην οικογένεια που δημιούργησαν μαζί.

«Από την ημέρα που σε γνώρισα το 1988, είσαι πάντα η αγάπη της ζωής μου. Ευχαριστώ που μου έδωσες την πιο όμορφη οικογένεια και το πιο όμορφο σπίτι», έγραψε στην ανάρτησή της η σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε.

Στην ίδια δημοσίευση, η Τζένιφερ Φλάβιν πρόσθεσε: «Ανυπομονώ να σε γιορτάζω για πάντα! Σ’ αγαπώ!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Flavin Stallone (@jenniferflavinstallone)

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τρεις κόρες και διατηρεί κοινή πορεία για πολλές δεκαετίες. Η ανάρτηση της Τζένιφερ Φλάβιν ανέδειξε τη στενή σχέση τους και τη σημασία που έχει η οικογένεια για τους δύο.