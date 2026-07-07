Σιλβέστερ Σταλόνε: Το τρυφερό μήνυμα της συζύγου του για τα 80α γενέθλιά του

Η Τζένιφερ Φλάβιν δημοσίευσε στο Instagram τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλια του Σιλβέστερ Σταλόνε. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 1997 και έχει αποκτήσει μαζί τρεις κόρες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τζένιφερ Φλάβιν έστειλε δημόσια μήνυμα αγάπης στον Σιλβέστερ Σταλόνε, με αφορμή τα 80α γενέθλιά του.
  • Η σύζυγός του δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από την κοινή τους ζωή και τον ευχαρίστησε που της έδωσε «την πιο όμορφη οικογένεια και το πιο όμορφο σπίτι».
  • Το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο από το 1997 και έχει αποκτήσει τρεις κόρες, διατηρεί κοινή πορεία για πολλές δεκαετίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Τζένιφερ Φλάβιν έστειλε δημόσια μήνυμα αγάπης στον Σιλβέστερ Σταλόνε, με αφορμή τα γενέθλιά του. Το πρώην μοντέλο δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από την κοινή τους ζωή και συνόδευσε την ανάρτηση με λόγια αγάπης για τον αστέρα του Χόλιγουντ.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του Ρόκι, έκλεισε τα 80 του χρόνια. Η σύζυγός του, με την οποία είναι παντρεμένος από το 1997, αναφέρθηκε στη σχέση τους και στην οικογένεια που δημιούργησαν μαζί.

Σιλβέστερ Σταλόνε με την σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν
Σιλβέστερ Σταλόνε με την σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν (EPA / MIKE NELSON)

«Από την ημέρα που σε γνώρισα το 1988, είσαι πάντα η αγάπη της ζωής μου. Ευχαριστώ που μου έδωσες την πιο όμορφη οικογένεια και το πιο όμορφο σπίτι», έγραψε στην ανάρτησή της η σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε.

Στην ίδια δημοσίευση, η Τζένιφερ Φλάβιν πρόσθεσε: «Ανυπομονώ να σε γιορτάζω για πάντα! Σ’ αγαπώ!».

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τρεις κόρες και διατηρεί κοινή πορεία για πολλές δεκαετίες. Η ανάρτηση της Τζένιφερ Φλάβιν ανέδειξε τη στενή σχέση τους και τη σημασία που έχει η οικογένεια για τους δύο.

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