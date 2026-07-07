Σοκ στο Μιλάνο: 22χρονος μαχαίρωσε έναν 55χρονο έξω από μπαρ – «Το απόλαυσα – Μόλις βγω, θα το ξανακάνω»

Ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από μπαρ στο Μιλάνο, ενώ οι ιταλικές Αρχές συνέλαβαν έναν 22χρονο από τη Γκαμπόν. Το θύμα νοσηλεύεται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, εκτός κινδύνου.

Ο κατηγορούμενος, Λαμίν Σαϊντιλί, συνελήφθη το περασμένο Σάββατο και κρατείται στη φυλακή Σαν Βιτόρε. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις, καθώς οι εισαγγελικές Αρχές κάνουν λόγο για προμελετημένη επίθεση χωρίς εμφανές κίνητρο.

Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, ο 22χρονος έφτασε στο σημείο φορώντας μαύρη κουκούλα τύπου μπαλακλάβα, με την οποία κάλυπτε τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ο ίδιος κρατούσε μαχαίρι συνολικού μήκους 21 εκατοστών και, χωρίς να προηγηθεί λεκτική ή άλλη αντιπαράθεση, πλησίασε το θύμα από πίσω.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος επιτέθηκε στον 55χρονο και του κατάφερε περίπου 20 μαχαιριές στο κεφάλι, τον λαιμό, τον θώρακα και την κοιλιακή χώρα, πριν ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από αστυνομικούς. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, ενώ το σχετικό βίντεο έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο.

Η κατάσταση του τραυματία

Θύμα της επίθεσης είναι ο 55χρονος Τζεράρντο Π., ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στο μπαρ μαζί με τον πατέρα του, όπου είχαν μεταβεί για πρωινό.

Ο τραυματίας διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα του Μιλάνου και υποβλήθηκε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις. Παρότι τα τραύματα που έφερε στο στήθος και την κοιλιακή χώρα ήταν σοβαρά, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν είχαν μεγάλο βάθος.

Ο 55χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα μετεγχειρητικής εντατικής φροντίδας. Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει συνεχή βελτίωση και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί δεν εκτιμούν ότι θα υπάρξουν μόνιμες επιπλοκές.

Η έρευνα των Αρχών

Ο εισαγγελέας του Μιλάνου, Έλιο Ραμοντίνι, ζήτησε την επικύρωση της σύλληψης του 22χρονου. Ο εισαγγελέας επισήμανε ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, καθώς και σοβαρό ενδεχόμενο επανάληψης παρόμοιας εγκληματικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο νεαρός είχε βγει στον δρόμο με πρόθεση να επιτεθεί στον πρώτο άνθρωπο που θα θεωρούσε εύκολο στόχο. Οι Αρχές αναφέρουν ως στοιχεία που ενισχύουν αυτή την εκτίμηση το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και ότι έφερε μαζί του μαχαίρι με δίκοπη λεπίδα.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές, φέρεται να είπε: «Το απόλαυσα. Μόλις βγω, θα το ξανακάνω».

Οι συγκεκριμένες φερόμενες δηλώσεις αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού που εξετάζεται στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Πολιτικές αντιδράσεις στην Ιταλία

Η υπόθεση προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις στην Ιταλία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και επικεφαλής της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, σχολίασε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις φερόμενες δηλώσεις του κατηγορουμένου, αναφέροντας ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν, «δεν θα πρέπει να βγει ποτέ από τη φυλακή».

Οι έρευνες των ιταλικών Αρχών συνεχίζονται, ενώ η Δικαιοσύνη αναμένεται να εξετάσει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης κατά την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας.