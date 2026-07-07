Τραμπ: Νέο γρανιτένιο ελικοδρόμιο στο νότιο γκαζόν του Λευκού Οίκου

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Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την κατασκευή νέου γρανιτένιου ελικοδρομίου στο νότιο γκαζόν του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση είναι αναγκαία για τη λειτουργία των νέας γενιάς προεδρικών ελικοπτέρων.

Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο South Lawn, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι το κόστος του έργου θα ανέλθει σε περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια. Όπως ανέφερε, η χρηματοδότηση θα προέλθει από ιδιωτικούς πόρους.

Οι φθορές από τα νέα ελικόπτερα

Ο Τραμπ εξήγησε ότι τα νέα ελικόπτερα VH-92A Patriot διαθέτουν ισχυρότερους κινητήρες και διαφορετικό σύστημα εκτόνωσης θερμότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσγείωσή τους στο γκαζόν του Λευκού Οίκου προκαλεί σοβαρές φθορές.

«Δεν καταστρέφεται απλώς το γρασίδι, ξεριζώνεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η λύση είναι η δημιουργία μόνιμου γρανιτένιου χώρου προσγείωσης, ο οποίος, όπως είπε, θα φέρει χαραγμένη τη σφραγίδα του Λευκού Οίκου.

Η χρηματοδότηση από τη Sikorsky

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τη Sikorsky Aircraft, θυγατρική της Lockheed Martin. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η συνεισφορά έγινε προς την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, επισημαίνοντας ότι ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Η Sikorsky παρέδωσε το 2024 τον νέο στόλο των προεδρικών ελικοπτέρων VH-92A Patriot, τα οποία προορίζονται να αντικαταστήσουν σταδιακά τα παλαιότερα Marine One που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες.

Οι αλλαγές στον Λευκό Οίκο

Το νέο ελικοδρόμιο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο παρεμβάσεων που προωθεί ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Στα σχέδια περιλαμβάνονται η αναμόρφωση του Rose Garden, η εγκατάσταση νέων ιστών σημαίας, η ανακαίνιση ιστορικών χώρων του προεδρικού μεγάρου και η κατασκευή μεγάλης αίθουσας εκδηλώσεων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι εργασίες αποσκοπούν τόσο στη λειτουργική αναβάθμιση όσο και στη διατήρηση του ιστορικού κτιρίου, τονίζοντας ότι «πολλή αγάπη δίνεται στον Λευκό Οίκο».

Η ανανέωση του στόλου των προεδρικών ελικοπτέρων αποτελεί πολυετή προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες. Προγράμματα που δρομολογήθηκαν επί των προεδριών του Τζορτζ Μπους και του Μπαράκ Ομπάμα αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους, έως ότου ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη των νέων VH-92A Patriot, που άρχισαν να παραδίδονται το 2024.