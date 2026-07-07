Βρισηίδα Ανδριώτου: «Δεν είναι κακή η ζωή σου, είναι κακή η μέρα»

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Η Βρισηίδα Ανδριώτου μίλησε για τον νέο σύντροφό της και για το μότο που ακολουθεί στην καθημερινότητά της, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο MAD TV, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026.

Η πρώην παίκτρια του Survivor αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις συνήθειες που έχει στην κουζίνα, στις διατροφικές επιλογές που ακολουθεί με τον σύντροφό της, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίζει τις δύσκολες ημέρες.

«Είμαι γλυκαντζού και συνέχεια ψάχνω συνταγές που δεν είναι τόσο παχυντικές. Ο σύντροφος που έχω βρει τώρα δεν τρώει καθόλου γλυκά. Οπότε, εκεί που έφτιαχνα γλυκά, είχα ένα κίνητρο να τα φτιάξω, τώρα δεν έχω. Δεν του αρέσουν με τίποτα», ανέφερε αρχικά η Βρισηίδα Ανδριώτου.

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Στη συνέχεια, η ίδια μίλησε για τις διατροφικές προτιμήσεις που έχουν στην καθημερινότητά τους. «Γενικά του αρέσουν πάρα πολύ τα μακαρόνια με κιμά, αλλά αποφεύγουμε τα ζυμαρικά. Μας αρέσει όμως το κρέας, το ψάρι», συμπλήρωσε.

Το μότο που ακολουθεί

Η Βρισηίδα Ανδριώτου στάθηκε και στη φράση που, όπως είπε, ακολουθεί στην καθημερινότητά της. «Το quote of the day που ακολουθώ είναι το “δεν είναι κακή η ζωή σου, είναι κακή η μέρα”», είπε.

Η ίδια εξήγησε ότι προσπαθεί να βλέπει με πιο θετική ματιά τις δυσκολίες που προκύπτουν μέσα στην ημέρα. «Ότι, δηλαδή, κάποτε τελειώνουν οι κακές ημέρες και την επομένη ξεκινάει μια καλύτερη μέρα. Μπορεί σήμερα για μένα να είναι μια πολύ κακή μέρα, αλλά είναι μια μέρα».

«Αύριο θα είναι καλύτερα», κατέληξε η Βρισηίδα Ανδριώτου.