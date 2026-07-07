Ουάσιγκτον: Τα πυροτεχνήματα της 4ης Ιουλίου εκτόξευσαν τη ρύπανση στον αέρα – Έγινε για λίγες ώρες η πιο μολυσμένη πόλη στον κόσμο

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Η Ουάσιγκτον έγινε για λίγες ώρες η πιο μολυσμένη μεγάλη πόλη στον κόσμο, το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, σύμφωνα με τα δεδομένα της IQAir, μετά την εκτόξευση μεγάλης ποσότητας πυροτεχνημάτων για την εθνική εορτή των ΗΠΑ.

Η εταιρεία Pyrotecnico ανέλαβε το σόου από τον οργανισμό Freedom 250, ο οποίος πρόσκειται στην κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η εταιρεία είχε στόχο να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ, εκτοξεύοντας 850.000 πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια του εορτασμού της επετείου της 4ης Ιουλίου.

🇺🇸 BREAKING: The largest fireworks show in the history of the WORLD has just kicked off in Washington, DC 850,000 MUNITIONS — last year’s was 20,000 pic.twitter.com/eUF5SgTr8e — Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) July 5, 2026

Πριν από το σόου, η Pyrotecnico είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι επιδίωκε να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ για την εκτόξευση των περισσότερων πυροτεχνημάτων. Μέχρι το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, το ρεκόρ κατείχαν οι Φιλιππίνες, από την 1η Ιανουαρίου 2016, όταν είχαν εκτοξευθεί 810.000 πυροτεχνήματα.

Εκπρόσωπος του βιβλίου Γκίνες των παγκόσμιων ρεκόρ επιβεβαίωσε στο AFP ότι έχει παραληφθεί αίτημα για την καταγραφή νέου ρεκόρ, το οποίο εξετάζεται.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι το ρεκόρ καταρρίφθηκε. Δεν μπορούμε να αποφανθούμε παρά μετά τη λήψη και την πλήρη ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων από τις ομάδες μας», εξήγησε.

Η επιδείνωση της ποιότητας του αέρα

Ειδικοί είχαν προειδοποιήσει ότι ο μεγάλος όγκος των εκτοξεύσεων, ο οποίος είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε περίπου 40 λεπτά, μπορούσε να προκαλέσει έντονη επιδείνωση της ποιότητας του αέρα και να επιβαρύνει την υγεία των κατοίκων της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Οι σταθμοί επιτήρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ουάσιγκτον κατέγραψαν αύξηση των συγκεντρώσεων ρύπων από τις 20:00 του Σαββάτου, εξαιτίας της εκτόξευσης πυροτεχνημάτων.

Τα επίπεδα των μικροσωματιδίων αυξήθηκαν απότομα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν άρχισε το κύριο σόου στο National Mall. Η εκδήλωση είχε καθυστερήσει για ώρες, λόγω καταιγίδων.

Η συγκέντρωση μικροσωματιδίων, δηλαδή σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα, τα οποία μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στους πνεύμονες και συνδέονται με άμεσους και μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία, ξεπέρασε τα 200 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο σε μία από τις τοποθεσίες μέτρησης, σύμφωνα με τα δεδομένα που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA), το ανώτατο όριο έκθεσης είναι τα 35 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο για διάστημα 24 ωρών.

Οι αρχές εξέδωσαν «μωβ» συναγερμούς για μεγάλο μέρος της Ουάσιγκτον και για περιοχές γειτονικών πολιτειών, όπως το Μέριλαντ και η Βιρτζίνια. Οι συγκεκριμένοι συναγερμοί αντιστοιχούν σε πολύ κακή ποιότητα αέρα για το σύνολο του πληθυσμού και όχι μόνο για τις ευάλωτες ομάδες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ελβετικής πλατφόρμας IQAir, η Ουάσιγκτον ήταν η πιο μολυσμένη πόλη στον πλανήτη από τις 03:00 έως τις 05:00, τοπική ώρα, τα ξημερώματα της Κυριακής 5 Ιουλίου.

WATCH: Time lapse of the largest fireworks show in American history last night in Washington DC pic.twitter.com/CLDNqMaCIH — Breaking911 (@Breaking911) July 5, 2026

Ο ρόλος των καταιγίδων

Οι καταιγίδες συνέβαλαν τελικά στη διάλυση του καπνού και περιόρισαν τις συνέπειες της ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης. Η ποιότητα του αέρα είχε επιστρέψει σε σχετικά φυσιολογικά επίπεδα γύρω στο μεσημέρι της Κυριακής.

Ερωτηθείσα σχετικά από το AFP, η εκπρόσωπος της EPA, Μπρίτζετ Χερς, παραμέρισε τις ανησυχίες.

«Τα πυροτεχνήματα ήταν τρομερά κι ελπίζουμε πως όλοι εκτίμησαν τα απίστευτα θεάματα που οργανώθηκαν στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα και στα περίχωρά της για να γιορτάσουμε τα 250 χρόνια της Αμερικής», είπε.

Από την πλευρά του, ο Ράσελ Ντίκερσον, ειδικός στις επιστήμες της ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, σημείωσε ότι οι καταιγίδες απέτρεψαν ένα δυσμενέστερο σενάριο.

«Σημειώθηκαν καταιγίδες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα πυροτεχνήματα — κι αυτό μας επέτρεψε να αποφύγουμε το χειρότερο», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Περάσαμε ξυστά από σενάριο πολύ χειρότερο. Ήταν στ’ αλήθεια κακή ιδέα οποιοσδήποτε να βρίσκεται σε εξωτερικούς χώρους».

Η υπόθεση ανέδειξε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η μαζική χρήση πυροτεχνημάτων στην ποιότητα του αέρα, ειδικά σε μεγάλες αστικές περιοχές. Παρά την προσωρινή επιδείνωση της ρύπανσης, οι βροχοπτώσεις βοήθησαν στην ταχύτερη απομάκρυνση του καπνού από την ατμόσφαιρα της αμερικανικής πρωτεύουσας.