Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: 6χρονος που έχασε τον πατέρα του πριν καν γεννηθεί, τραυματίστηκε από πυρά σε μαζική επίθεση

Ένα εξάχρονο αγόρι, που δεν πρόλαβε ποτέ να γνωρίσει τον πατέρα του επειδή δολοφονήθηκε με πυροβολισμούς πριν από τη γέννησή του, δέχθηκε σφαίρα στο στήθος κατά τη διάρκεια της μαζικής ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της 4ης Ιουλίου στο Κόνι Άιλαντ της Νέας Υόρκης.

Ο 6χρονος ήταν ένας από τους οκτώ τραυματίες της επίθεσης, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον μιας καθιερωμένης οικογενειακής συγκέντρωσης για την Ημέρα Ανεξαρτησίας. Όπως περιγράφει η 27χρονη μητέρα του, Ινέισα Γκριν, η γιορτή εξελισσόταν σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, με μουσική, πυροτεχνήματα και δεκάδες παιδιά να παίζουν.

«Ο γιος μου επαναλαμβάνει συνεχώς ότι κάποιος τον πυροβόλησε. Είναι όμως μόλις έξι ετών και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί συνέβη αυτό», δήλωσε συγκλονισμένη.

Η οικογένεια είχε ήδη βιώσει μια ανείπωτη τραγωδία. Το 2019, ενώ η Γκριν ήταν έγκυος, ο πατέρας του παιδιού δολοφονήθηκε από πυροβολισμούς στο Μπρονξ, με αποτέλεσμα ο μικρός να μεγαλώσει χωρίς να τον γνωρίσει ποτέ.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η επίθεση συνδέεται με αντίποινα μεταξύ συμμοριών που δρουν στην περιοχή, χωρίς ωστόσο η οικογένεια των θυμάτων να έχει οποιαδήποτε σχέση με την εγκληματική δραστηριότητα.

Παρά το γεγονός ότι ο τραυματισμός του δεν αποδείχθηκε τελικά θανατηφόρος, ο μικρός εξακολουθεί να νοσηλεύεται και να αναρρώνει μαζί με τον 14χρονο θείο του, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε από τα πυρά.

«Έχει υποστεί σοβαρούς μώλωπες στους πνεύμονες. Η σφαίρα άφησε τραύμα στο στήθος, ενώ τραυματίστηκε και στον καρπό. Δεν έχει όρεξη να φάει ή να πιει. Του φέρνουν φαγητό, του αγοράζω ό,τι ζητήσει, αλλά δεν θέλει σχεδόν τίποτα. Τουλάχιστον μπορεί να σηκώνεται και να περπατά», ανέφερε η μητέρα του.

Η στιγμή που η γιορτή μετατράπηκε σε εφιάλτη

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30, σε περιφραγμένο χώρο στη συμβολή των οδών West 30th Street και Surf Avenue, όπου συγγενείς και φίλοι είχαν συγκεντρωθεί για το καθιερωμένο οικογενειακό μπάρμπεκιου της εθνικής εορτής.

«Όλα κυλούσαν υπέροχα. Η μουσική έπαιζε, τα πυροτεχνήματα συνέχιζαν να φωτίζουν τον ουρανό και τα παιδιά διασκέδαζαν», θυμάται η Γκριν.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι στιγμές χαράς μετατράπηκαν σε πανικό. «Ο γιος μου επέστρεψε κρατώντας το πιάτο του για να καθίσει δίπλα μου. Ξαφνικά πετάχτηκε όρθιος ουρλιάζοντας από τον πόνο, χωρίς όμως να κλάψει ούτε στιγμή. Στην αρχή νόμιζα πως είχε τραυματιστεί από κάποιο πυροτέχνημα. Όταν όμως είδα τον ξάδελφό μου να αιμορραγεί στο πόδι, κατάλαβα αμέσως ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς».

Η ίδια άρπαξε τον γιο και την κόρη της και έτρεξε μέσα στο σπίτι. «Μόλις σήκωσα τη μπλούζα του, είδα ότι είχε δεχθεί σφαίρα στο στήθος», περιέγραψε.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται επίσης δύο ακόμη αγόρια, ηλικίας 7 και 12 ετών, ξαδέλφια της οικογένειας, καθώς και μια 21χρονη γυναίκα, επίσης συγγενής, η οποία δέχθηκε πυροβολισμό στο στήθος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σε κώμα.

Επιπλέον, τραυματίστηκαν ένας 37χρονος στον ώμο, ένας 33χρονος στο στήθος και μία 25χρονη στο πόδι. Σύμφωνα με τις αρχές, όλοι αναμένεται να επιζήσουν.

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο δράστης πυροβολούσε από έξω από την περίφραξη, χωρίς να εισέλθει ποτέ στον χώρο της συγκέντρωσης. Σύμφωνα με τη μητέρα, πολλές από τις σφαίρες εξοστρακίστηκαν πάνω στη μεταλλική πύλη και τραυμάτισαν ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στην αυλή.

Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα όπλο τύπου Tec-9 με γεμιστήρα μεγάλης χωρητικότητας, καθώς και δέκα κάλυκες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.

«Ελπίζω να συλληφθεί ο άνθρωπος που το έκανε αυτό και να τιμωρηθεί όσο πιο αυστηρά γίνεται. Παραλίγο να σκοτώσει το εξάχρονο παιδί μου. Η ξαδέλφη μου δίνει μάχη για τη ζωή της εξαιτίας μιας ανόητης διαμάχης που δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την οικογένειά μας», είπε η μητέρα, καταλήγοντας με μία φράση που αποτυπώνει την οδύνη όλων των παρευρισκομένων: «Γιατί να πυροβολήσει κάποιος μέσα σε ένα πλήθος γεμάτο παιδιά; Εκείνο το βράδυ υπήρχαν περισσότερα παιδιά παρά ενήλικες».