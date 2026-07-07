Εγκεφαλικό: Η καθημερινή συνήθεια των 5 λεπτών που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη

Η υψηλή αρτηριακή πίεση χαρακτηρίζεται ως «σιωπηλός δολοφόνος», καθώς συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα μέχρι να εμφανιστούν σοβαρές επιπλοκές. Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή καθημερινή συνήθεια, που απαιτεί μόλις πέντε λεπτά, μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο της πίεσης και να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Υψηλή πίεση: Η καθημερινή συνήθεια των 5 λεπτών που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού

Κάποτε τα wearables (έξυπνες συσκευές που φοριούνται) προορίζονταν αποκλειστικά για δρομείς μαραθωνίου και φανατικούς του γυμναστηρίου. Σήμερα, η wearable τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Πλέον, μπορείτε να φοράτε ένα έξυπνο ρολόι (smartwatch), ένα δαχτυλίδι, ένα περικάρπιο ή άλλη συνδεδεμένη συσκευή για να παρακολουθείτε τα πάντα: από τα βήματα και τον ύπνο σας, μέχρι τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή σας πίεση.

Αν και αυτά τα εργαλεία βοηθούν τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα τις λειτουργίες του σώματός τους –και σε κάποιες περιπτώσεις να εντοπίσουν αλλαγές που απαιτούν ιατρική παρακολούθηση– όσοι τα χρησιμοποιούν συστηματικά είναι συνήθως άτομα που ήδη ενδιαφέρονται για την υγεία τους και υιοθετούν υγιεινές συμπεριφορές. Αντίθετα, τα άτομα με λιγότερο υγιεινό τρόπο ζωής είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες τακτικά, παρά τα πιθανά οφέλη από μια συνεχή παρακολούθηση.

Η ύπουλη απειλή της υψηλής αρτηριακής πίεσης

Η υπέρταση, ή αλλιώς η υψηλή αρτηριακή πίεση, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων:

Του εγκεφαλικού επεισοδίου

Της καρδιακής ανεπάρκειας

Του οξέος στεφανιαίου συνδρόμου

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν υπέρταση, ωστόσο πολλοί δεν το γνωρίζουν, καθώς η υψηλή πίεση συχνά αναπτύσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα. Ως εκ τούτου, η τακτική μέτρηση και παρακολούθηση παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση και τη μακροχρόνια διαχείριση της πάθησης.

Wearables και μέτρηση πίεσης στο σπίτι

Καθώς οι wearable συσκευές και οι συνδεδεμένες τεχνολογίες υγείας γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς, οι ερευνητές αρχίζουν να εξετάζουν αν η μέτρηση της πίεσης στο σπίτι μπορεί να βελτιώσει τη φροντίδα των υπερτασικών ασθενών.

Αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε μετρήσεις που γίνονται κατά τις περιοδικές επισκέψεις στον γιατρό, αυτές οι σύγχρονες προσεγγίσεις μπορούν να προσφέρουν μια πολύ πιο ξεκάθαρη και συνεχή εικόνα για τις διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης με την πάροδο του χρόνου.

Πώς διεξήχθη η μελέτη για την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι

Για να διερευνήσουν εάν η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι θα μπορούσε να βελτιώσει τη φροντίδα των ασθενών με υπέρταση, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια μελέτη παρατήρησης, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό European Heart Journal Digital Health. Η ανάλυση βασίστηκε στα ιατρικά αρχεία περισσότερων από 450.000 ενηλίκων σε ολόκληρη τη Σκωτία. Οι συμμετέχοντες ήταν άνω των 16 ετών και είχαν λάβει τουλάχιστον μία συνταγή για φάρμακα πρώτης γραμμής κατά της υψηλής πίεσης μεταξύ Μαρτίου 2019 και Φεβρουαρίου 2021.

Από αυτό το μεγάλο δείγμα, οι ερευνητές εντόπισαν τους ασθενείς που χρησιμοποιούσαν το εθνικό πρόγραμμα τηλεπαρακολούθησης της πίεσης στη Σκωτία. Το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει στα άτομα να μετρούν την πίεσή τους στο σπίτι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις ενδείξεις στην ιατρική τους ομάδα. Για να συμπεριληφθούν στη συγκεκριμένη ομάδα, οι συμμετέχοντες έπρεπε να έχουν υποβάλει περισσότερες από μία μετρήσεις κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου της μελέτης.

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων και η ομάδα ελέγχου

Τα αποτελέσματα της ομάδας τηλεπαρακολούθησης συγκρίθηκαν με μια ομάδα ελέγχου. Η ομάδα αυτή αποτελούνταν από ασθενείς οι οποίοι δεν χρησιμοποιούσαν το σύστημα κατ’ οίκον καταγραφής, αλλά είχαν παρόμοια κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, του φύλου και του είδους της φαρμακευτικής αγωγής για την υπέρταση.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν τις μεταβολές στην αρτηριακή πίεση των συμμετεχόντων με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα, κατέγραψαν τα σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια, όπως:

Επείγουσες νοσηλείες ή θανάτους που σχετίζονται με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.

Εγκεφαλικά επεισόδια.

Καρδιακή ανεπάρκεια.

Παρoδικά ισχαιμικά επεισόδια (TIA).

Ποια ήταν τα ευρήματα της μελέτης

Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι ασθενείς που χρησιμοποίησαν την τηλεπαρακολούθηση (telemonitoring) για τη συστηματική, μακροχρόνια διαχείριση της αρτηριακής τους πίεσης και μοιράστηκαν τα αποτελέσματά τους με τον γιατρό τους, είχαν καλύτερη καρδιαγγειακή έκβαση σε σχέση με όσους δεν το έκαναν.

Συγκριτικά με τους μη χρήστες, όσοι αξιοποίησαν την τηλεπαρακολούθηση εμφάνισαν χαμηλότερα ποσοστά σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων, συμπεριλαμβανομένων του εγκεφαλικού επεισοδίου, της καρδιακής ανεπάρκειας και του οξέος στεφανιαίου συνδρόμου.

Βελτίωση και ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης σημαντική βελτίωση στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης μεταξύ των χρηστών:

1ος μήνας: Η συστολική αρτηριακή πίεση (η «μεγάλη») μειώθηκε από τον πρώτο κιόλας μήνα παρακολούθησης.

3ος μήνας: Τα επίπεδα της πίεσης συνέχισαν να βελτιώνονται.

12ος μήνας: Η πίεση παρέμεινε σε χαμηλότερα επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους παρακολούθησης.

Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η τακτική μέτρηση της πίεσης στο σπίτι, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική αναφορά των δεδομένων, μπορεί να υποστηρίξει τη μακροχρόνια διαχείριση της υπέρτασης. Αν και αυτό συμβαδίζει με προηγούμενες έρευνες, απαιτούνται πιο μακροχρόνιες μελέτες για να διαπιστωθεί αν οι βελτιώσεις αυτές διατηρούνται και μετά το πέρας του ενός έτους.

Το προφίλ των ασθενών και οι προκλήσεις της ψηφιακής υγείας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι άνθρωποι που ήταν πιο πιθανό να υιοθετήσουν την τηλεπαρακολούθηση έτειναν να είναι νεότεροι σε ηλικία, τους είχαν συνταγογραφηθεί λιγότερα φάρμακα για την πίεση και ζούσαν σε περιοχές με μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική σταθερότητα.

Η πρόκληση: Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν ένα σημαντικό κενό – οι ασθενείς που ενδεχομένως έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για στενή παρακολούθηση της πίεσης, δεν είναι πάντα εκείνοι που εξοικειώνονται ή χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία υγείας.

Περιορισμοί της επιστημονικής μελέτης

Αν και η μελέτη ήταν ισχυρή, διαθέτοντας μεγάλο δείγμα συμμετεχόντων και χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα υγείας, οι ερευνητές σημείωσαν ορισμένους περιορισμούς:

Περιορισμένα δεδομένα: Για τους συμμετέχοντες που δεν χρησιμοποίησαν την τηλεπαρακολούθηση στο σπίτι, τα δεδομένα της πίεσης ήταν πιο περιορισμένα, καθιστώντας δυσκολότερη τη σύγκριση των αλλαγών σε βάθος χρόνου μεταξύ των δύο ομάδων.

Φύση της μελέτης: Επειδή η μελέτη ήταν παρατηρητική, τα ευρήματα δεν μπορούν να αποδείξουν επιστημονικά ότι η τηλεπαρακολούθηση προκάλεσε άμεσα τη βελτίωση της πίεσης ή των καρδιαγγειακών αποτελεσμάτων.

Άλλες υγιεινές συνήθειες: Οι ασθενείς που επέλεξαν να συμμετάσχουν στην τηλεπαρακολούθηση ίσως ήταν γενικότερα πιο ευαισθητοποιημένοι και υιοθετούσαν κι άλλες υγιεινές συμπεριφορές (π.χ. διατροφή, άσκηση) που δεν καταγράφηκαν σε αυτή την ανάλυση.

Πώς εφαρμόζονται αυτά τα δεδομένα στην καθημερινή ζωή

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι όλοι πρέπει να τρέξουν να αγοράσουν ένα smartwatch ή να καταγράφουν κάθε δείκτη υγείας. Ωστόσο, η μελέτη αναδεικνύει ένα σημαντικό συμπέρασμα: Όταν οι άνθρωποι παρακολουθούν τη σταθερά την πίεσή τους και παραμένουν σε επαφή με τον γιατρό τους, μπορούν να διαχειριστούν πολύ καλύτερα την υπέρταση σε βάθος χρόνου.

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, κυρίως επειδή η υψηλή πίεση συχνά αναπτύσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα. Εάν έχετε διαγνωστεί με υπέρταση ή έχετε παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, συζητήστε με έναν επαγγελματία υγείας για το αν έχει νόημα να ελέγχετε την πίεσή σας στο σπίτι – ίσως μάλιστα σας προτείνουν ένα συγκεκριμένο, πιστοποιημένο πιεσόμετρο.

Πώς να μετράτε σωστά την πίεσή σας

Αν ο γιατρός σάς συστήσει τη χρήση πιεσόμετρου, το θετικό είναι ότι αυτή η συνήθεια δεν θα σας στερήσει χρόνο από την ημέρα σας. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) συνιστά να μετράτε την πίεσή σας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου χαλάρωσης – μην το κάνετε αμέσως μετά από σωματική άσκηση ή ενώ πίνετε τον πρωινό σας καφέ. Αντίθετα, καθίστε ήσυχα για περίπου πέντε λεπτά και μετά αφήστε το αυτόματο πιεσόμετρο να κάνει τη δουλειά του.

4 καθημερινές συνήθειες για την υγεία της καρδιάς

Πέρα από την απλή παρακολούθηση των τιμών της πίεσης, υπάρχουν και άλλες υγιεινές συνήθειες που μπορείτε να υιοθετήσετε για να υποστηρίξετε το καρδιαγγειακό σας σύστημα: