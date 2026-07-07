FIFA για Μπάλογκαν: «Δεν ανακλήθηκε η κόκκινη κάρτα» – Το σκεπτικό της αναστολής της ποινής μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ

Η FIFA διευκρίνισε ότι η κόκκινη κάρτα του Φόλαριν Μπάλογκαν δεν ανακλήθηκε, παρά την απόφαση να έχει ο διεθνής επιθετικός δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία εξήγησε ότι η ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής επιβλήθηκε κανονικά, αλλά τέθηκε σε αναστολή για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Μπάλογκαν παραμένει στη διάθεση της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, ενώ ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο τον συμπεριέλαβε στη βασική ενδεκάδα για την αναμέτρηση με το Βέλγιο.

Η αποβολή και η πειθαρχική διαδικασία

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ζήτησε από τη FIFA να επανεξετάσει την τιμωρία του διεθνούς επιθετικού, λέγοντας ότι, κατά την άποψή του, «δεν ήταν φάουλ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FIFA, ο Μπάλογκαν αποβλήθηκε την 1η Ιουλίου 2026, στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ο διαιτητής τού έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στο 64ο λεπτό για σοβαρό επικίνδυνο μαρκάρισμα, έπειτα από παρέμβαση του VAR.

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Μετά τη λήξη του αγώνα, ο ποδοσφαιριστής μπήκε εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο, παρότι είχε αποβληθεί, προκειμένου να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του.

Στις 2 Ιουλίου, η FIFA άρχισε πειθαρχική διαδικασία για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 66 του Πειθαρχικού Κώδικα, το οποίο αφορά την αποβολή και την τιμωρία λόγω κόκκινης κάρτας, καθώς και του άρθρου 14, που αφορά την ανάρμοστη συμπεριφορά ποδοσφαιριστών.

Η ποινή και το πρόστιμο

Στις 5 Ιουλίου, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA έκρινε τον Μπάλογκαν υπεύθυνο και για τις δύο παραβάσεις. Η Επιτροπή τού επέβαλε ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής, η οποία ανεστάλη για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους.

Παράλληλα, η FIFA επέβαλε στον ποδοσφαιριστή χρηματικό πρόστιμο ύψους 40.000 δολαρίων. Το μισό ποσό αφορά την παράβαση για την ανάρμοστη συμπεριφορά και το άλλο μισό την υπόθεση της κόκκινης κάρτας. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ κρίθηκε αλληλεγγύως υπεύθυνη για την καταβολή του ποσού.

Χωρίς την αναστολή της ποινής, ο Μπάλογκαν δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα με το Βέλγιο.

Η θέση της FIFA για την κόκκινη κάρτα

Η FIFA υπογράμμισε ότι η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελεί ανεξάρτητο όργανο και ότι η απόφασή της δεν ανέτρεψε όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο.

«Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA δεν ανέτρεψε την απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον κ. Μπάλογκαν. Αντιθέτως, επικύρωσε την ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που απορρέει από την κόκκινη κάρτα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η Ομοσπονδία εξήγησε ότι η Επιτροπή εξέτασε αποκλειστικά τις πρόσθετες πειθαρχικές συνέπειες μετά την αποβολή και όχι την ίδια την απόφαση του διαιτητή.

Statement from the Chairperson of the FIFA Disciplinary Committee – 6 July 2026 🗞️🔗➡️ https://t.co/XQEOfjjDN8#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EkEg7aAkTa — FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026

Το άρθρο 27 και οι προηγούμενες περιπτώσεις

Η FIFA ανέφερε ότι η απόφαση βασίστηκε στο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα. Η συγκεκριμένη διάταξη επιτρέπει στην Πειθαρχική Επιτροπή να αναστέλλει την εκτέλεση μίας ποινής, εφόσον η υπόθεση δεν αφορά χειραγώγηση αγώνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναστολή αποφασίστηκε αφού εξετάστηκαν «όλες οι ειδικές περιστάσεις του συμβάντος και το διαθέσιμο αποδεικτικό υλικό».

Η FIFA σημείωσε ακόμη ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν είναι πρωτοφανής, καθώς αντίστοιχες αποφάσεις είχαν ληφθεί και κατά τη διάρκεια της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026. Η Ομοσπονδία πρόσθεσε ότι η επανεξέταση των συνεπειών μιας κόκκινης κάρτας αποτελεί συνηθισμένη διαδικασία σε μεγάλα πρωταθλήματα, κυρίως στην Ευρώπη.

«Η κόκκινη κάρτα δεν ανακλήθηκε. Η αναστολή των αποτελεσμάτων μιας κόκκινης κάρτας βάσει ρητής διάταξης των εφαρμοστέων κανονισμών αποτελεί ένα πολύ πιο ισορροπημένο μέτρο», κατέληξε η FIFA.